U jihokorejských břehů vznikne soběstačné plovoucí město. Vyřeší problém se stoupající hladinou moří

Jihokorejské pobřežní město Pusan dalo zelenou plánům na vybudování čtvrti na mořské hladině. „Plovoucí město“ se bude skládat z řady vzájemně propojených ukotvených plošin a podle projektantů by mělo nakonec pojmout deset tisíc obyvatel. Jeho největší přidanou hodnotou je elegantní řešení hrozby, kterou představuje stoupající hladina moří.

Projekt, označovaný jako Oceanix City, má již své oficiální webové stránky. Designéři, architekti a inženýři, představili plány na město, jež má odolat povodním, již v roce 2019. Tři roky pak hledali místo, kde by mohli postavit funkční prototypy. Nakonec ho našli u jihokorejského pobřeží.

Oceanix City

Plošiny, které budou předem vyrobeny v továrnách a poté odtaženy na místo, budou stoupat a klesat spolu s mořem. V jednotlivých „čtvrtích“ s plochou pět hektarů najde bydlení 300 lidí, jež budou žít v budovách vysokých až sedm pater.

Později by se tyto komunity měly spojit do větších sítí propojených chodníky a cyklostezkami. Podle dánské architektonické kanceláře Bjarke Ingels Group (BIG), která projekt vede, by jednotlivé čtvrti mohly být seskupené kolem centrálního přístavu a vytvářet větší „vesnice“ s více než 1600 obyvateli.

Tyto vesnice by se pak teoreticky mohly spojit ve větší město pro 10 000 lidí nazvané Oceanix City. To bude disponovat veškerou potřebnou infrastrukturou od restaurací a kancelářských budov, až po městské farmy a zařízení pro volný čas.

Soběstačné město budoucnosti

Navrhované čtvrti jsou koncipovány jako zcela soběstačné. Jejich obyvatelé si budou moci sami vyrábět potraviny a energii v „uzavřených systémech bez odpadů“. Součástí návrhu jsou proto i farmy, akvaponická zařízení na pěstování potravin a kompostovací zahrady.

V okolních vodách by mohly být umístěny farmy na mořské plody. Na neobydlených plošinách by mezitím měly stát plovoucí větrné turbíny a solární panely nebo by se na nich mohl pěstovat bambus pro stavbu nových budov.

Urbanistický plán společnosti BIG počítá také s vlastní výrobou sladké vody, a to nejen odsolováním mořské vody, ale též pomocí systémů pro sběr a uchovávání dešťové vody. Architekti dále počítají s flotilami elektrických vozidel – od vodních taxíků až po trajekty poháněné solární energií, které budou spojovat plovoucí město s ostatními částmi a pevninou.

Řešení stoupající hladiny moří

Jižní pobřeží Jižní Koreje, kde se nachází město Pusan, je považováno za obzvláště zranitelné vůči dopadům stoupající hladiny moří. Organizace Greenpeace Korea loni varovala, že slavná městská pláž Haeundae by kvůli tomu mohla do roku 2030 úplně zmizet.

Již nyní se projevují první dopady – studie publikovaná v odborném časopise Sustainability ukázala, že město zažilo během desetiletí do roku 2020 horší povodňové škody než kdekoli jinde v Jižní Koreji.

Ač by se mohlo zdát, že jde o hudbu vzdálené budoucnosti, opak je pravdou. Dle spoluzakladatele společnosti Oceanix Itaie Madamombeho bude první prototyp dokončen a lidé v něm budou moci bydlet již v roce 2025. Madamombe dodal, že v současné době jedná s deseti dalšími vládami o nasazení této technologie.

Starosta Pusanu Park Heong-joon ve svém prohlášení uvedl: „Vzhledem ke složitým změnám, kterým čelí pobřežní města, potřebujeme novou vizi, v níž je možné, aby lidé, příroda a technologie existovaly společně.“ Celý projekt má ukázat, že lidstvo by se nemělo pokoušet proti vodě bojovat, ale naopak se s ní naučit koexistovat.