Uber to překvapivě vzdává s autonomními vozy – celou divizi prodává startupu Aurora

Uber byl jednou z nejznámějších firem, které aktivně testovaly autonomní automobily v reálném provozu. Ve známost vstoupil mimo jiné i patrně první nehodou samořídícího vozu, při které došlo k zabití chodce. Po vyšetřování, které největší část viny přisoudilo operátorce, jež v okamžiku střetu seděla za volantem, pokračoval Uber v testování.

Takřka jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že divizi Advanced Technologies Group (ATG), zabývající se přepravou osob autonomními vozy, kupuje startup Aurora. Oficiální zdroje neuvádějí cenu, nicméně dle americké televizní stanice CNBC se má jednat o částku ve výši čtyř miliard dolarů (cca 87 miliard korun).

Uber to vzdává?

Divize ATG byla založena v roce 2015 týmem robotiků z Carnegie-Mellonovy univerzity. Uber do ní investoval nemalé finanční prostředky – například v loňském roce se jednalo o miliardu dolarů. Cílem byla snaha o vybudování autonomní taxislužby, která by doplnila flotilu řidičů Uberu.

Uber optimisticky předpokládal, že bude mít do roku 2019 v provozu 13 000 autonomních vozidel a do roku 2022 rozšíří svůj vozový park na 75 000 aut ve 13 městech. To se však – přinejmenším pod touto značkou – už nepodaří splnit. Oficiální zpráva uvádí, že stávající generální ředitel divize Dara Khosrowshahi se stane členem představenstva Aurory. Spolu s ním přejde z Uberu také asi 600 zaměstnanců.

Aurora není ve svém segmentu úplně neznámým jménem. Firmu spoluzakládal Chris Urmson – jeden z původních lídrů projektu samořídících automobilů Googlu, který se později transformoval ve Waymo. Společnost se dosud orientovala především na autonomii nákladních aut.

Krize autonomních vozů

Aurora vyvíjí svůj vlastní autonomní systém Aurora Driver, jež byl dosud integrován do šesti různých typů vozidel včetně sedanů, SUV, minivanů, komerčních dodávek a nákladních vozů. Automobily s ním prý dokážou bez problémů fungovat „dokonce i v hustém městském prostředí“. Aurora nedávno oznámila, že v některých částech Texasu začne testovat vozidla bez řidiče, včetně kamionů.

Prodej divize autonomních vozidel je odrazem nepříznivé situace celého odvětví. Do ní se promítá i probíhající pandemie nového koronaviru, jež způsobila zpoždění a posuny termínů. Například Ford přesunul plány na automatické řízení svých aut z roku 2021 na rok 2022. Také generální ředitel Wayma John Krafcik řekl deníku New York Times, že pandemie zpozdila přípravné práce nejméně o dva měsíce.

Spolu s tím se také pomalu rozplývají plány, podle kterých mělo v nejbližších letech dojít k postupnému pronikání autonomních schopností do sériově vyráběných aut. Dle generálního ředitele analytické a konzultační firmy Boston Consulting Group Briana Collieho nedojde k širší komercializaci samořídících vozidel dříve než v roce 2025 nebo 2026 – tedy minimálně o tři roky později, než se původně předpokládalo.