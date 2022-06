„UFO mohou být cestovatelé časem,“ spekuluje britský astronom

Je to pták! Je to letadlo! Nebo je to snad... lidský cestovatel časem? Ano, i taková teorie o UFO existuje – a mj. zaujala rovněž britského astronauta Tima Peakeho z European Space Agency (ESA).

Ten se k této problematice vyjádřil v nedávní epizodě snídaňového televizního pořadu Good Morning Britain.

Když se ho moderátor Richard Madeley zeptal na jeho soukromý názor, Peake s odpovědí nezaváhal. Poté, co viděl některá videa zveřejněná americkou vládou, prý zkrátka nemůže věřit tomu, že UFO jsou např. tajné zbraně.

„Slyšela jsem jednu teorii… pilot mluvil o tom, že potenciálně, v budoucnosti, mohli vyvinout cestování časem. Je to něco, co se vrátilo z budoucnosti?“ konstatoval.

To vyvolalo zdvořilý smích a Peake připustil, že navzdory „všem těm teoriím“, které o povaze těchto neidentifikovaných a nevysvětlených jevů kolují, „nakonec nevíme“.

Dodejme, že s touto myšlenkou o původu UFO přišel profesor Michael Masters z Montana Technological University, který před dvěma lety vydal knihu, v níž předpokládá, že dotyčné objekty pilotují lidé z budoucnosti. Podle jeho přesvědčení jde o nejjednodušší možné vysvětlení.