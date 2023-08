UFO whistleblower Ryan Grave: „Co jsem řekl Kongresu byla jen špička ledovce!“

Whistleblower Ryan Graves pro Newsweek napsal, že věci, které nedávno řekl Kongresu, byly pouhou špičkou ledovce. Během svého působení ve funkci námořního pilota se totiž se svým týmem u pobřeží Virginia Beach pravidelně setkával s létajícími stroji, které „neměly žádný viditelný pohon... ale mohly zůstat nehybné ve větru kategorie 4, zrychlit na nadzvukovou rychlost a fungovat celý den."

K takovýmto kontaktům s UFO, resp. UAP („unidentified aerial phenomena“) prý dochází neustále, ale protože je to často mimo vojenskou oblast, Pentagon se tím příliš nezabývá.

„Dnes jsou stále vidět tytéž UAP; pořád nevíme, co to je; a naše vláda nemá o rozsahu tohoto problému ani ponětí. Je to proto, že piloti, komerční i vojenští, se setkávají s UAP a většina těchto případů zůstává neohlášená,“ uvedl Graves.

Smutný přístup FAA

Jeden z hlavních problémů spočívá v tom, že Federal Aviation Administration (FAA) nařizuje komerčním pilotům, aby všechny incidenty tohoto typu hlásili nevládním skupinám, aniž by prováděla jakékoli „oficiální sledování nebo analýzy“.

Pokud se dá Gravesovi věřit, tento přístup vytváří obrovskou mezeru ve vládním vnímání všech podivných a stále více mainstreamových pozorování UAP.

„Komerční piloti jsou vysoce vyškolení pozorovatelé našeho nebe. Proč se tedy naše vláda obrací zády ke zprávám o UAP od důvěryhodných očitých svědků, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost milionů a jsou motivováni chránit naši národní bezpečnost?“ uzavřel Graves.