Uhádněte, co je pod lupou. Vyfotili jsme pár věcí, které musí poznat každý geek

Brno je bez nadsázky hlavním městem elektronových mikroskopů, z jihomoravské metropole totiž pochází dobrá třetina světové produkce.

První československý kus vyrobila Tesla už v 50. letech minulého století a dnes na ni navazují zdejší klíčoví výrobci Tescan, Delong Instuments a ThermoFischer Scientific.

Dny elektronové mikroskopie

Troufám si tvrdit, že většina obyvatel Česka nemá vůbec ponětí, že patříme ke světové špičce v oboru, a tak jim to v těchto dnech připomíná osvětová akce Dny elektronové mikroskopie 2021, která myslí doprovodným programem jak na místní, tak skrze přednášky na YouTube i na širokou veřejnost.



Kolorované snímky z elektronových mikroskopů: Zubní nerv, nožka vši dětské a zrnko pylu (Foto zleva: ThermoFischer Scientific, Delong Instruments a Tescan)

Zkuste uhádnout, co to je?

Abychom české tradici také přispěli, dnes se podíváme na drobné detaily několika předmětů z našeho oboru pod drobnohledem a můžete tipovat, co je co. Na jedné kartě bude vždy tajemná věc při velkém přiblížení, no a na druhé v běžném měřítku a s vysvětlením, oč se přesně jedná.



Pojďte s námi hádat, co je na snímcích pod lupou

Jelikož vlastní elektronový mikroskop zatím v redakci nemáme a není to úplně typické zboží, které bychom za pár kaček pořídili na AliExpressu, na předměty se podíváme skrze poněkud levnější inspekční a pájecí lupu pro kutily Andonstar AD407.

1. hádanka

Takže jdeme na to. Toto je první snímek z lupy. Tušíte, co by to mohlo být?



Co to může být?

Poznáte, na co se právě díváte? Na dalším listu si to ukážeme v běžném měřítku.