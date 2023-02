Ukrajinská armáda si připsala cenný úlovek: Zničili ruského „Terminátora“

V nelítostných řežích Sovětské války v Afghánistánu a následně i Ruské válce v Čečensku došlo k velkým ztrátám invazních armád na vojácích i bojové technice. Klasické tanky a bojová vozidla pěchoty se ukázaly jako velmi zranitelné při boji v náročném terénu, jako jsou hory nebo města.

Ve snaze o řešení těchto problémů v Sovětském svazu a posléze v Rusku vyvíjeli nové bojové systémy, mezi nimiž jsou i obrněná vozidla pro podporu tanků řady BMP-T „Terminator.“ Vlastně to jsou tanky T-72, jejichž věže byly nahrazeny za věže jiného typu, ježící se zbraněmi.

Terminátor veze automatický kanón Shipunov 2A42 ráže 30 mm, dvojici 30 mm automatických granátometů AGS-17 Plamen ráže 30 mm, čtyři řízené protitankové střely 9M120 Ataka, a také lehký kulomet PK ráže 7,62 mm. Úkolem terminátorů je do jisté míry nahrazovat pěchotu a palbou podporovat klasické obrněnce v boji s protitankovými týmy pěchoty i s obrněnými vozidly protivníka.

Původní představa byla taková, že v městské či jiném komplikovaném prostředí bude s každým hlavním bojovým tankem operovat dvojice terminátorů. V otevřené krajině by se tento poměr měl obrátit. Nasazení terminátorů by mělo ulevit tankům a dalším obrněncům, především při boji nablízko, což by jim umožnilo se soustředit na své úkoly.

Silný pancíř a více zbraňových systémů

Podstatnou výhodou terminátorů by mělo být pancéřování, které prakticky odpovídá hlavnímu bojovému tanku. Díky tomu si terminátoři teoreticky mohou troufnout na téměř jakékoliv nepřátelské bojové formace.

Větší počet zbraňových systémů terminátora umožňuje palbu na více cílů současně. Mohutný pancíř je současně spojený se značnou hmotností terminátorů, která činí téměř 50 tun.

O terminátorech kolují zvěsti, mohutně přiživované propagandou, že by měly být jen velmi obtížně zničitelné. Přesto se ukrajinské armádě podařilo prokazatelně vyřadit nejméně jednoho ruského terminátora.

Na sociálních sítích kolují záběry, na nichž je osamocený terminátor zneškodněn přímým zásahem při intenzivních bojích v okolí města Kreminna v Luhanské oblasti.

Zmíněný terminátor je první vizuálně potvrzenou ztrátou tohoto typu obrněnce během ruské invaze na Ukrajinu. Analytici se domnívají, že navzdory pokročilé konstrukci nemohou ruští terminátoři podstatně zasáhnout do průběhu konfliktu.

Je to především kvůli jejich velmi nízkému počtu. Ruská armáda dostala první jednotku s 9 terminátory teprve 1. prosince 2021. O jejich nasazení na Ukrajině není příliš mnoho informací.