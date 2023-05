Ukrajinští dělostřelci zlikvidovali nový ruský systém elektronického boje Palantin

Na dnešních bojištích se stále více prosazují systémy pro elektronický boj. Vyřazují z činnosti zbraňové i průzkumné systémy protivníka, stejně jako jeho komunikaci a logistiku. Mohou takové bojovat proti podobným systémům v „elektronických bitvách.“

Elektronické systémy hrají důležitou roli i v bojích na Ukrajině, která čelí ruské invazi. Ruská armáda má řadu takových systémů. Obvykle jde o nová zařízení, s nimiž Západ nemá příliš velkou zkušenost. Ukrajinci v únoru letošního roku (2023) zveřejnili video, které zachycuje zničení ruského systému pro elektronický boj Palantin-K přesným zásahem ukrajinského dělostřelectva na velkou vzdálenost.

Během tohoto konfliktu to bylo zřejmě poprvé, kdy byl tento cenný elektronický systém zlikvidován. Palantin objevila jednotka vzdušného průzkumu ukrajinské 128. samostatné horské útočné „Zakarpatské“ brigády u Dniprovky v Záporožské oblasti.

Operátor dronu Leleka-100 poté na tento úlovek navedl palbu dělostřelectva zmíněné brigády. Ukrajinská armáda přistihla Palantin při přesunu, takže systém nemohl proti dronu zasáhnout. Byl to doslova chirurgický zákrok. Podle dostupných informací byl Palantin zničen prvním zásahem. Zřejmě šlo o dělostřelecký projektil M982 Excalibur.

Co všechno Palantin dokáže?

Palantin-K je jedním z nejnovějších systémů tohoto typu, které Rusko používá. Ruská armáda ho zavedla do výzbroje v roce 2019. Zařízení vyvinula společnost Sozvezdie, která je předním ruským výrobce systémů pro elektronický boj, rádiovou komunikaci a elektronická protiopatření.

Systém Palantin-K je instalovaný na podvozku nákladního vozu KamAZ. Pokud jde o jeho možnosti, je navržený k boji proti systémům rádiové komunikace, k rušení elektronických systémů v oblasti krátkých vln, i k provádění rádiového průzkumu.

Podle výrobce Palantin vytváří různé překážky pro navigaci a potlačuje komunikační sítě, včetně mobilních telefonů. Rovněž může cíleně útočit na radary protivzdušné obrany a na velitelská centra. Jedním z hlavních úkolů Palantinu by měla být ochrana proti dronům protivníka, které by měl vyřazovat do vzdálenosti 20 km. Je ironií, že právě dron se stal jeho zkázou.

