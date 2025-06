Ulitmátní kladivo na drony. Američané vyzbrojili starou F-15 čtyřicítkou laserem naváděných raket

Víceúčelový bojový letoun z osmdesátých let McDonnell Douglas (nyní Boeing) F-15E Strike Eagle ještě rozhodně nepatří do učebnic dějepisu a mohl by posloužit i k obraně před dnes tolik citovanými drony. Právě tak si vojenští experti vysvětlují fotografie, které v posledních dnech kolovaly na sociálních sítích.

Je na nich vidět stroj vyzbrojený minimálně na jedné straně třemi raketnicemi pro 70 mm laserem naváděné rakety Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II). Pokud by měl letoun F-15E Strike Eagle tři raketnice pod každým křídlem, disponoval by masivní silou 42+8 střel (včetně ostatní výzbroje vzduch-vzduch).

APKWS II ničí drony Hútíů

Poměrně univerzální rakety řady APKWS vycházejí z neřízených střel ráže 70 mm Hydra. Jejich velkou předností je několikanásobně nižší hmotnost a výrazně nižší cena oproti běžným laserem naváděným zbraním. Vylepšená varianta APKWS II pak slouží především pro boj proti většímu počtu vzdušných cílů jako jsou drony a střely s plochou dráhou letu.

USA používají APKWS II i v oblasti Rudého moře, kde s jejich pomocí a F-16 Viper likvidují drony Hútíů. Od ledna operují v této části světa v konfiguraci s jednou, nebo dvěma raketnicemi po 7 střelách. S letouny F-15E Strike Eagle s 6 raketnicemi a 8 dalšími střelami vzduch-vzduch se to ale nedá moc srovnávat.

Ideální kladivo na drony a střely

F-15E Strike Eagle jako letoun plný raket se vyloženě nabízí pro operace proti útokům dronů a střel s plochou dráhou letu. Je dvoumístný, takže pilot se může plně věnovat řízení stroje a operátor zbraňových systémů na zadním sedadle se postará o boj.

Tyto letouny už bojovaly během útoku většího počtu dronů; například loni v dubnu při úderu Íránu na Izrael. To vše ale v běžné konfiguraci, tedy nikoliv s větším počtem raket APKWS II. Podle pilotů je sestřelování drony technicky jednoduché. Jako videohra.

Překážkou tehdy ale bylo to, že strojům rychle docházela munice a musely přistávat, zatímco drony z Íránu stále létaly. Vyzbrojení masivním počtem raket APKWS II by to mohlo změnit.