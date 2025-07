Umělá houba promění slanou vodu na sladkou. Vystačí si se slunečním svitem a nepotřebuje elektřinu

Na Zemi máme zdánlivě nekonečné množství vody, nicméně drtivá většina je pro nás nepoužitelná kvůli vysokému obsahu soli. Máme sice k dispozici průmyslové odsolování, ale za cenu obrovské spotřeby energie a s nezanedbatelnými dopady na životní prostředí. Jádro pudla tedy leží v nalezení udržitelné a levné metody, jak získat pitnou vodu prakticky kdekoli na světě.

S nadějným řešením nyní přicházejí vědci z Hongkongské polytechnické univerzity. Vyvinuli speciální materiál, který se chová jako houba, jež nasaje slanou vodu a s pomocí slunce ji přemění na pitnou. Novinka je takzvaný aerogel – pevná, extrémně lehká a porézní hmota.



Speciální materiál s hromadou kapilár pod mikroskopem

Výrobní proces je stejně inovativní jako samotný materiál. Vědci vytvořili pastu z uhlíkových nanotrubiček a celulózových nanovláken, kterou následně pomocí 3D tiskárny nanášeli vrstvu po vrstvě na zmrzlý povrch. Vznikla tak pevná, porézní struktura s pravidelnými kanálky o průměru 20 mikrometrů, tedy tenčími než lidský vlas. Právě tyto kanálky umožňují vodě efektivní odpařování. Aerogel má navíc i hydrofobní vrstvu, která zabraňuje zanášení solí,

Aerogel vyrábí pitnou vodu

A teď to nejdůležitější. Starší typy podobných materiálů trpěly jedním zásadním neduhem: jejich účinnost klesala s rostoucí velikostí, což prakticky znemožňovalo jejich reálné nasazení. Nový aerogel však tento problém překonává. Testy ukázaly, že ať už použijete kousek o velikosti nehtu nebo dlaně, rychlost odpařování zůstává stejně vysoká, což otevírá dveře škálovatelnosti. Vědci to ověřili na čtvercových vzorcích o rozměrech 1 × 1 až 8 × 8 centimetrů a výsledek byl vždy stejně dobrý.



Praktická zkouška proběhla až geniálně jednoduše. Vědci vložili aerogel do nádoby s mořskou vodou, kterou přikryli průhledným zakřiveným víkem. Slunce zahřálo tmavý materiál, voda se začala odpařovat, zatímco sůl zůstala. Pára kondenzovala na spodní straně víka a jako čistá voda stékala do sběrné nádobky. Za šest hodin takto získali zhruba tři polévkové lžíce pitné vody, přičemž její čistota odpovídá standardům dle WHO.

Ačkoli je zisk vody prozatím skromný (výparný výkon činí cca 2,5 kg/m²/h), jedná se o klíčový důkaz funkčnosti celého konceptu. Jeho síla tkví v jednoduchosti, jak potvrzuje vedoucí výzkumu Si Šen: „Náš aerogel umožňuje odsolování v plné kapacitě při jakékoli velikosti, což poskytuje jednoduché a škálovatelné řešení pro výrobu čisté vody bez elektrické energie.“

Hlavní výhodou je škálovatelnost

Materiál navazuje na předchozí pokusy s hydrogelovými „houbičkami“, které ale byly měkké, méně odolné a při zvětšení ztrácely účinnost. Aerogel je oproti nim pevný, stabilní a jeho výroba umožňuje přesně řídit velikost a rozložení pórů. Navíc uhlíkové nanotrubičky zlepšují tepelnou vodivost, takže povrch rychleji absorbuje sluneční energii.

V širším kontextu jde o příspěvek k řešení globálního nedostatku pitné vody. Klasické odsolovací stanice jsou energeticky náročné a produkují toxický odpad, který zatěžuje životní prostředí. Nový aerogel nepotřebuje elektřinu ani složitou infrastrukturu, což z něj dělá nadějnou technologii zejména pro odlehlé nebo rozvojové oblasti.

Technologie je zatím v počátcích a výtěžnost vody není ohromující, nicméně ukazuje směr, kterým by se mohla ubírat budoucnost odsolování. Pokud se podaří zvýšit efektivitu a zjednodušit výrobu, mohli bychom jednou vidět podobné „sluneční houby“ na střechách domů v oblastech, kde je málo vody, ale hodně slunce.