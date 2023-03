Umělá inteligence by se mohla pokusit vyhladit lidstvo. Připustil to i její duchovní otec

Britský počítačový vědec Geoffrey Hinton je známý jako „duchovní otec umělé inteligence (AI)“. Byla to totiž právě jeho průkopnická práce o neuronových sítích, která svého času vytvořila základ pro dnešní modely strojového učení.

Nyní se v novém rozhovoru pro CBS News podělil o své myšlenky na současný stav AI. Podle něj jsme již dospěli do zlomového okamžiku, kdy se přiblížil příchod tzv. obecné umělé inteligence (artificial general intelligence, AGI).

„Donedávna jsem se domníval, že potrvá dalších 20 až 50 let, než budeme mít AI pro všeobecné účely. A teď si myslím, že to může být za 20 let, nebo i méně,“ konstatoval.

Máme důvod ke starostem?

To ovšem mj. znamená, že bychom se měli důkladně zamyslet nad možnými důsledky. Na otázku, zda by se taková technologie mohla pokusit o vyhlazení lidstva, totiž Hinton odpověděl následovně:

„Není to nepředstavitelné, to je vše, co řeknu… Myslím, že je velice rozumné, aby si lidé dělali starosti s těmito problémy nyní, i když nenastanou v příštím roce nebo dvou. Lidé by měli o těchto problémech uvažovat.“

Dodejme, že AGI by mohla vykazovat lidskou až nadlidskou úroveň inteligence. Bude umět učit se a myslet samostatně, což jí umožní řešit širokou škálu úkolů. Největší riziko podle Hintona představuje možnost její monopolizace vládami či různými korporacemi toužícími po moci.