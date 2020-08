Umělá inteligence v simulovaném leteckém souboji porazila lidského pilota. Došlo k tomu během finále soutěže AlphaDogfight, kterou vyhlásila Defense Advanced Research Project Agency (DARPA).

Do tohoto klání se zapojila řada velkých armádních dodavatelů včetně Lockheed Martinu. Nakonec ale triumfovala méně známá společnost Heron Systems, jejíž AI si s lidským pilotem hladce poradila 5:0

Někteří lidé toto vítězství považují za zlomovou událost ve vývoji systémů strojového učení určených pro boj. „Symbolicky to ukazuje na budoucnost stále více strojů ve stále více rolích,“ komentoval to P.W. Singer, analytik New America Foundation.

Aby si jednotlivé umělé inteligence osvojily dovednosti nezbytné pro ovládání stíhačky, jejich tvůrci museli začít od píky. „Lidi nemusíte učit, že by ta věc neměla narazit do země… mají základní instinkty, které algoritmus nemá,“ konstatoval hlavní AI architekt Lockheed Martinu Lee Ritholtz

Inženýr strojového učení Ben Bell z Heron Systems prozradil, že vítězná AI absolvovala více než 4 miliardy simulací, což v řeči času znamená, že „nalétala“ přibližně 12 let.