Umělá inteligence ve zdravotnictví. Podívejte se, jak algoritmy pomáhají i v české oční chirurgii

Kolem umělé inteligence je dnes obrovský hype a mj. se mluví o tom, jak jednou změní i zdravotnictví. Jenže to není žádná vize a ukážeme si to na příkladu Oční chirurgie. To je jeden z nejrychleji se rozvíjejících medicínských oborů současnosti a Česko patří ke světové špičce. Řada zákroků byla v Česku provedena vůbec poprvé, vybavení klinik je na špičkové úrovni a ani v oblasti AI Česko nezaostává.

AI má roli pomocníka, ale v budoucnu by mohla převzít část práce lékařů. Předpokládá se, že některé rutinní zákroky budou provádět roboti. „Už nyní se umělá inteligence na některých předních pracovištích používá pro výběr nejvhodnější umělé nitrooční čočky. Na našich klinikách ji takto využíváme už od roku 2018,“ říká Martin Šramka, technicko-vývojový ředitel oční kliniky Gemini.

Integrace umělé inteligence má v oční chirurgii různé podoby. Většinou jde o algoritmy, které jsou součástí softwaru dodaného s přístrojem. Ale kód může běžet v cloudu, kam se nahrají snímky ze starších přístrojů a výpočty probíhají tam.

Co konkrétně AI pro oftalmologa udělá

Dá se říct, že pomáhá nepřehlédnout problém. Chytré algoritmy na snímku sítnice vyhledají a označí potenciální patologie. Ukažme si to na příkladu VPMD, věkem podmíněné makulární degenerace, což je závažné onemocnění sítnice a nejčastější příčina ztráty zraku u starších lidí:



Na prvním snímku je zdravá sítnice, na druhém suchá forma VPMD a na třetím vlhká forma VPMD s disciformní jizvou. AI upozorní na problém, lékař posoudí jeho závažnost.

Další příklad. U operací katarakty (šedého zákalu) se z oka mikrochirurgicky odstraní zakalená čočka. Na její místo přijde umělá čočka a umělá inteligence pomůže s přesným odhadem její optické mohutnosti. AI v tomto případě zlepšuje přesnost a tedy kvalitu zraku po zákroku.

Ve hře je i Google

Z očního vyšetření dokáží lékaři diagnostikovat nejen onemocnění přímo související se zrakem, ale i závažné nemoci – typicky cukrovku, onemocnění štítné žlázy, nemoci srdce nebo ledvin. AI umí tato onemocnění odhalit skenem sítnice během několika sekund.

Sítnice je totiž jediné místo v těle, kde lze neinvazivně a pouhým zrakem vidět cévy. A právě na nich se celá řada onemocnění propisuje. Nález na oku může ukazovat na onemocnění, které se ještě neprojevilo, takže o něm ani sám pacient neví. Právě včasná diagnostika je pro úspěšnou léčbu zásadní, a právě v takových případech AI pomůže.

Diagnostice onemocnění srdce ze skenu sítnice pomocí AI se věnuje řada vědeckých projektů, ale třeba i Google. „Předpokládám, že další takové aplikace budou přicházet postupem času. Myslím, že největší přínos bude v oblastech diagnostiky a návrhu terapie pacienta. Bohužel v současnosti jsou vývoj a aplikace AI ve zdravotnictví brzděny buď neexistující, nebo ve spoustě případů nepříznivě nastavenou legislativou úředníky bez patřičného vhledu do problematiky,“ postěžoval si Martin Šramka.