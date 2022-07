Umělá inteligence vystopovala původ slavného meteoritu z Marsu

Meteorit NWA 7034 o váze 320 gramů, známý pod přezdívkou „Black Beauty“ (Černá kráska), byl nalezen v roce 201, na území Západní Sahary. Původně ale pochází z Marsu, o němž nám poskytuje množství zajímavých informací.

Je mezi marťanskými meteority v řadě ohledů výjimečný, například v tom, že obsahuje nejstarší známý materiál z Marsu (4,48 miliard let) nebo že ho vlastně tvoří brekcie, tj. hrubozrnná směs úlomků minerálů a hornin, v tomto případě vulkanická brekcie. Ostatní meteority z Marsu tvoří prakticky vždy jen jediný typ horniny.

Anthony Lagain z výzkumného centra Space Science and Technology Center australské Curtin University vedl multidisciplinární výzkum, jehož cílem bylo s pomocí superpočítače a umělé inteligence vystopovat místo na povrchu Marsu, odkud „Černá kráska“ pochází.

Badatelé vyvinuli důmyslný algoritmus, s jehož pomocí analyzovali masivní objem dat ze snímků povrchu Marsu s vysokých rozlišením a pátrali po vhodných impaktních kráterech. Nebylo to snadné. Lagainův tým k tomu potřeboval jeden z nejrychlejších superpočítačů jižní polokoule.

Meteorit s napínavou historií

Jejich úsilí nakonec bylo korunováno úspěchem. Vystopovali původ „Černé krásky“ do kráteru, který pojmenovali „Karratha“, podle města v mimozemsky krásné krajině oblasti Pilbara v Západní Austrálii, kde se vyskytují jedny z nejstarších hornin na Zemi. Kráter Karratha se nachází v severovýchodní části oblasti Terra Cimmeria – Sirenum, na jižní polokouli Marsu.

Tento kráter vznikl při dopadu meteoritu na povrch Marsu asi před 5–10 miliony let. Pozoruhodné je, že podle všeho dopadl do materiálu vyvrženého dopadem mnohem staršího meteoritu, který asi před 1,5 miliardou let vyhloubil nedaleký kráter Khujirt o průměru 38 kilometrů.

Meteorit Černá kráska má tedy velmi napínavou historii. Je to vlastně slepenec prastarých vyvřelin, který byl minimálně jednou vymrštěn meteoritem v rámci Marsu. Další meteorit jej poslal do vesmíru, aby po nějaké době doletěl k Zemi a spadl na Saharu.

Lagain s kolegy věří, že jejich výzkum přispěje k objevení místa původu dalších marťanských meteoritů i k detailnímu průzkumu geologie Marsu. Stejně tak by mohl posloužit v podobných projektech na Měsíci nebo třeba na Merkuru. Rovněž se domnívají, že oblast Terra Cimmeria – Sirenum představuje pozůstatek původní planetární kůry zformované krátce po vzniku samotného Marsu. Podle nich je to ideální oblast pro budoucí přistání a geologický průzkum.

Curtin University