Umělá inteligence za kniplem. Autonomní vojenská stíhačka úspěšně odlétala 17 hodin

Autonomní stíhačka úspěšně absolvovala více než sedmnáct hodin letových zkoušek, obsahujících mimo jiné pokročilé stíhací manévry a souboje na hranici viditelnosti. Firma Lockheed Martin informovala, že letoun X-62A VISTA prošel v první polovině prosince 2022 na Edwardsově letecké základně v Kalifornii dvanácti různými armádními testy.

„Tým X-62A VISTA touto testovací kampaní prokázal, že je schopen provádět komplexní testovací mise s umělou inteligencí, které urychlují vývoj a testování autonomních schopností pro ministerstvo obrany,“ uvedl ředitel výzkumu ve Škole testovacích pilotů amerického letectva Malcolm Cotting.

Umělá inteligence za kniplem

Stroj X-62 začal svůj život jako dvoumístný F-16D Block 30 Peace Marble Il. Poprvé vzlétl v roce 1992, přičemž většinu času strávil ve Škole testovacích pilotů amerického letectva na Edwardsově letecké základně v Kalifornii. V roce 2021 byl přejmenován z NF-16D – písmeno „N“ označovalo, že jde o speciální zkušební letoun – na X-62A.

Úpravy provedené v průběhu let umožňují simulovat letové vlastnosti jiných letounů s pevným křídlem, což z něj činí efektivní výcvikovou platformu pro lidské zkušební piloty i pro létání pod dohledem umělé inteligence. Na vývoji pracovala utajená výzkumná laboratoř Lockheed Martin Skunk Works spolu s Calspan Corporation.

Umělá inteligence nalétala na cvičném letounu 17 hodin a je to vůbec poprvé, kdy byla AI takto zapojena do taktického letounu. Lockheed Martin uvádí, že již desítky let používá a zavádí tyto technologie, aby svým zákazníkům pomohl maximalizovat výkon, bezpečnost a situační povědomí.

Stíhačka našlapaná softwarem

Mezi nedávné modernizace patří aktualizovaný simulační systém VISTA (VSS), který poskytla společnost Calspan, algoritmus sledování modelu (MFA), který připravil Lockheed Martin, a systém pro autonomní řízení simulace (SACS). Systémy SACS a MFA poskytují nové schopnosti, které lze využívat k provádění pokročilých experimentů v oblasti letových zkoušek s důrazem na autonomii a umělou inteligenci.

Kromě schopností autonomního letu je stroj také vybaven kamerou s vysokým rozlišením, kompaktními rozměry a lehkou konstrukcí, která je dostatečně univerzální, aby ji bylo možné použít pro širokou škálu aplikací, včetně vědeckého výzkumu, sledování, průzkumu, monitorování životního prostředí a reakce na mimořádné události.

„Systém VISTA nám umožní paralelně vyvíjet a testovat špičkové techniky umělé inteligence s novými konstrukcemi letadel bez posádky,“ řekl Cotting. „Tento přístup v kombinaci se soustředěným testováním nových systémů bojových letounů v průběhu jejich výroby umožní rychlé zdokonalení autonomie pro platformy bez posádky a poskytne našim bojovníkům takticky relevantní schopnosti.“