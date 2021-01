Umění lži: Procesy dovolující lidem lhát halí rouška tajemství

Neurologové z francouzského Štrasburku popsali případ pacienta s tímto syndromem v lékařském časopise Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry už v roce 1993. Šlo o vysokého úředníka Evropského hospodářského společenství, jež bylo předchůdcem dnešní Evropské unie. Jednapadesátiletý muž měl v práci vážný problém. Pokaždé, když při jednáních zkusil zalhat, dostal epileptické křeče .

Lež má nejen „krátké nohy“ ale i ve světě „fake news“ si stále drží špatnou pověst. Psychologové v ní však vidí jeden z největších výkonů lidské mysli. Procesy dovolující lidem lhát halí rouška tajemství. Někdy ale přihraje náhoda vědcům do cesty lháře, kteří jsou tak výjimeční, že o pozadí vzniku lží v mozku ledacos prozradí. Do této kategorie patří i objev „ Pinocchiova syndromu “.

Zdvořilé lži

Pravda se sice těší obecně vysokému společenskému kreditu, ale není vždycky vítána. Jasně patrné to je u lidí, kteří nemohou lhát po úrazu mozku nebo při některých neurodegenerativních onemocněních, jako je Parkinsonova choroba. Tito lidé sice mluví jen a jen pravdu, ale velkého vděku se za to nedočkají. Naopak, okolí je hodnotí jako hrubé, netaktní osoby.

Tu a tam si totiž všichni trošku zalžeme. Často je to právě z čisté zdvořilosti. Na otázku: „Neruším?“ je krajně neslušné odpovědět: „Ano rušíte!“ A to i v případě, že je to čiročirá pravda. Ze společenského hlediska je správné zalhat a říct: „Kdepak, vůbec nerušíte.“ A navrch se dotyčného zeptat, co potřebuje.

Takové „zdvořilé lži“ nepovažujeme za prohřešek proti dobrým mravům, i když bychom asi těžko hledali kulturu, která se ke lži otevřeně hlásí. Naopak, lež patří ke společenským tabu zapovězeným náboženstvím i dalšími normami společenského života. Přitom pokusy o podvody mají evolučně velmi hluboké kořeny. Lháře a podvodníky najdeme i v říši zvířat.

Například pěvec drongo africký umí napodobit varovné volání několika různých tvorů a své „znalosti cizích řečí“ využívá k tomu, aby děsil lovící surikaty falešnými poplachy. Když drongo vidí, že surikaty ulovily něco lákavého k snědku, vydá varovné volání. Slovní zásobu střídají, aby je surikaty neprokoukly.

Často si vypomáhají varovným voláním jiných ptáků, např. timálie stračí. Surikaty neberou zaslechnutá cizí varování na lehkou váhu. Ptáci mají lepší rozhled a vidí hrozbu dřív. Surikaty proto utíkají nejkratší cestou do bezpečí nory. Přitom často ponechají svému osudu úlovek, kterého se pak drongo bezpracně zmocní.

Člověk se naučí lhát zhruba až ve věku čtyř či pěti let. Potřebuje k tomu zvládnout dvě základní dovednosti. První je pochopení společenských pravidel. Například si musí uvědomit, že když něco provede, hrozí mu za to trest. Pokud ale svou vinu zakryje přesvědčivou lží, může trestu uniknout. Druhým nezbytným předpokladem pro úspěšné lhaní je tzv. teorie mysli, tedy schopnost představit si, co si myslí druzí lidé.

Cesta k „dobrému“ lhaní je dlouhá. Malé děti sice učíme, že lhát se nemá, ale ony to stejně zkoušejí. Zpočátku lžou neumělé a dospělí je snadno prokouknou. Dobří lháři schopní úspěšně klamat se z lidí stávají po osmnáctém roce věku a ve vrcholné formě se udržíme zhruba do třicítky. Lidem nad pětačtyřicet už dovednost klamat citelně zeslábne. Velmi podobně se vyvíjí s věkem i schopnost zamlčet pravdivé skutečnosti, což je jakýsi předstupeň lži.