Unikátní přírůstek do rodiny „Gatlingů“? Čína zřejmě postavila rotační kulomet s 20 hlavněmi

Americký vynálezce Richard Gatling si v roce 1862 nechal patentovat zbraň s rotujícím svazkem šesti hlavní, která se proslavila jako „Gatlingův kulomet“. V dnešní době existuje mnoho různých „potomků“ Gatlingova kulometu, které se obvykle označují jako rotační kanóny.

Mají čtyři a více hlavní a jejich výhodou je značná kadence střelby, která může dosahovat až cca 8 tisíc ran za minutu, aniž by došlo k fatálnímu přehřátí. Díky většímu počtu hlavní se taková zbraň mnohem lépe chladí.

Rodina Gatlingova kulometu se podle všeho nedávno v Číně rozrostla o pozoruhodnou zbraň s rekordním počtem hlavní. Podle „náhodného“ úniku informací Číňané vyvíjejí rotační kanón se 20 hlavněmi. Zatím jde ale jen o nepotvrzené údaje. Pokud jde o reálnou zbraň, tak je to jeden z nejvýkonnějších a také nejvíce podivných gatlingů všech dob.

Zbraň pro dronové války?

Pokud jde o účel tohoto megagatlingu, mohl by být určený k boji proti hejnům dronů. Taková zbraň doslova chrlí lavinu olova, která by mohla v mžiku rozsekat desítky nebo i stovky dronů protivníka. Podobný obranný systém by se jistě hodil k obraně letišť, přístavů, skladů paliva či munice, velitelství a dalších cenných cílů.

In China experimenting with 20-barelled CIWS, as I understand... pic.twitter.com/A1imN9CllX — Yuri Lyamin (@imp_navigator) May 20, 2021

Vojáci v dnešní době používají rotační kanóny k zahlcení oblasti cíle projektily. Velmi účinné jsou například při instalaci na vrtulníky. Pokryjí palbou větší oblast než konvenční kulomety. Námořnictvo využívá systémy s rotačními kanóny na lodích, jako obranu krátkého dosahu, proti nízko letícím letounům a střelám s plochou dráhou letu.

Čínský rotační kulomet s 20 hlavněmi je zjevně příliš velký na to, aby byl použitelný ve vzduchu. Jeho hlavně jsou zase příliš malé na to, aby zbraň účinně zasahovala proti přilétajícím raketám. Experti se proto domnívají, že čínská zbraň je pravděpodobně určená pro dronové války.

Všichni se obávají hejn mnoha malých dronů, proti kterým nejsou příliš účinné dnešní systémy protivzdušné obrany. Odborníci v řadě zemí urychleně vyvíjejí zbraně, které by byly schopné rychle zlikvidovat velké množství dronů. Výkonné rotační kulomety jsou jedním ze slibných řešení.

Většina rotační kulometů světa má dnes 6 nebo 7 hlavní. Zároveň je patrné, že Čína má zálibu v rotačních kulometech s velkým počtem hlavní. Potvrzuje to například obranný systém na čínské fregatě Type 054A, který je vybavený rotačním kanónen Type 1130 s 11 hlavněmi.

Dvacet hlavní je světovým unikátem. Podle dostupných snímků to ale zároveň vypadá, že jde vlastně o dva rotační kanony spojené dohromady, protože spaliny unikají ze dvou míst zbraně zároveň.

Titulní ilustrační foto: U.S. Navy