Univerzální protijed proti hadímu uštknutí je o další krůček blíž k realitě

Pokud vás uštkne jedovatý had, pak budete potřebovat protijed. Protijedy jsou bohužel specifické pro konkrétní druhy hadů, což v praxi znamená, že je nutné použít správný protijed pro hada, který vás uštknul. Většina lidí však nemá ani tušení, jaký druh hada na ně zaútočil. Navíc pro některé hady protijedy jednoduše neexistují.

Jedovatí hadi každoročně zabijí až 138 tisíc lidí, přičemž mnoho dalších, kteří útok hada přežijí, často trpí život ovlivňujícími zraněními a psychickými traumaty. Proto je vývoj efektivního a dostupného protijedu naléhavou medicínskou potřebou.

Hledá se univerzální protijed

Nový výzkum, na kterém se podíleli Stuart Ainsworth z Univerzity v Liverpoolu a doktorandka Camille Abada z Liverpoolské školy tropického lékařství, představuje významný krok ve vývoji univerzálního protijedu, který neutralizuje účinky jedu od jakéhokoli jedovatého hada. Ainsworth a Abada publikovali na webu The Conversation článek, ve kterém hrdě líčí své dosavadní úspěchy.

Ve studii, publikované 21. února v odborném časopise Science Translational Medicine, popisují vývoj a objev laboratorně vyrobené protilátky, která dokáže neutralizovat neurotoxin (toxin působící na nervový systém), nacházející se v jedu mnoha druhů hadů z celého světa.

Aktivní složkou většiny protijedů jsou protilátky proti toxinům. Vyrábějí se tak, že se do koní vpraví malé množství hadího jedu a následně se získávají protilátky. Tato metoda výroby protijedů funguje stejně už více než sto let a má značné nedostatky. Kromě toho, že protijedy jsou specifické pro konkrétní druhy, nejsou ani příliš účinné, takže k neutralizaci hadího uštknutí je potřeba velké množství protijedu.

Protože se protijedy vyrábějí pomocí koňů, je velmi pravděpodobné, že po jejich podání pocítíte vážné vedlejší účinky. Důvodem je skutečnost, že imunitní systém vašeho těla detekuje a reaguje na „cizí“ koňské protilátky v krevním oběhu.

Protijedy z laboratoře

Protilátky, které se v laboratoři vyrábějí pomocí geneticky modifikovaných buněk, se běžně používají pro léčbu rakoviny a imunitních poruch. Dlouhodobě panuje naděje, že technologie používaná k jejich přípravě může být využita pro výrobu protijedů, čímž by se vyřešilo mnoho problémů, kterým čelí současné tradiční protijedy.

Laboratorně vyrobené protilátky by mohly být „humanizovány“ tak, aby oklamaly lidský imunitní systém. Ten by je detekoval jako vlastní protilátky, což by mohlo snížit míru vážných vedlejších účinků, které jsou u protijedů získaných z koní běžné.

Jednou z nejdůležitějších skupin toxinů v hadím jedu jsou neurotoxiny. Tyto toxiny zabraňují přenosu nervových signálů z mozku do svalů, čímž dochází k paralýze. Ta se může týkat i svalů potřebných pro dýchání, takže kořist přestane dýchat a následně umírá. Neurotoxiny se nacházejí v jedech některých z nejsmrtelnějších hadů na světě.

Zázračná protilátka 95Mat5

Vědci vyvinuli protilátku označovanou jako 95Mat5, která dokáže neutralizovat klíčové neurotoxiny z jedů různých hadů z různých regionů. Prozkoumali kvůli tomu 50 miliard unikátních protilátek, aby našli ty, které jsou schopné nejen rozpoznat neurotoxin, ale také neutralizovat jeho smrtící účinky.

Protilátku následně otestovali na myších, které dostaly smrtelné dávky rozličných hadích jedů. Výsledky byly nadmíru pozitivní: 95Mat5 dokázala zabránit paralýze a smrti u všech testovaných jedů. Výsledky tak naznačují schopnost laboratorně vyrobených protilátek neutralizovat účinky jedů.

Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že 95Mat5 funguje pouze proti neurotoxinům. Pro vytvoření univerzálního protijedu tak bude potřeba vyvinout ještě několik protilátek. Důvodem je skutečnost, že hadí jedy neobsahují pouze neurotoxiny.

Některé hadí jedy obsahují hemotoxiny, které způsobují krvácení, zatímco v některých jsou obsažené cytotoxiny, jež ničí kůži a kosti. K vytvoření univerzálního protijedu schopného léčit jakékoli uštknutí od jakéhokoli hada bude tedy nutné identifikovat další protilátky, které mohou neutralizovat ostatní typy toxinů.

Ještě si počkáme

„Doufáme, že po nalezení těchto protilátek budou moci být smíchány s 95Mat5, aby vznikl univerzální protijed schopný neutralizovat jed jakéhokoli hada, bez ohledu na to, jaké typy toxinů obsahuje,“ konstatují Stuart Ainsworth a Camille Abada.

Potřeba protilátek proti dalším toxinům a také nutnost zajistit, aby laboratorně vyrobený protijed prošel testováním na efektivitu a bezpečnost v klinických studiích na lidech, znamená, že bude trvat ještě mnoho let, než se univerzální protijed stane dostupným pro oběti uštknutí.

Laboratorně vyrobené protilátky patří mezi nejdražší léky na světě. I když v tuto chvíli máme určitou naději, zůstává nezodpovězenou otázkou, zda budou tyto protijedy dostupné pro většinu obětí uštknutí hadem, které obvykle pocházejí z nejchudších částí světa.