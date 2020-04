Únosy družic aneb tikající časovaná bomba nad našimi hlavami

Třicátého června 1908 dopadlo něco pořádně velkého do povodí sibiřské řeky Podkamenné Tungusky a způsobilo to explozi děsivých rozměrů. Na tuhle katastrofu si vzpomeneme pokaždé, když astronomické teleskopy zaznamenají v blízkém kosmu těleso křižující dráhu naší planety. Zamrazí nás při představě, že by se exploze dimenzí výbuchu nad Podkamennou Tunguskou mohla zopakovat třeba ve střední Evropě. Astronomové se hrozí tisíců družic na oběžné dráze, volají po spolupráci a regulacích Málokoho přitom asi napadne, že nad našimi hlavami neustále krouží spousta různě velkých „věcí“. Počet družic sloužících například telekomunikacím, meteorologům, nebo pro špionáž vojákům už přesáhl pět tisíc. V provozuschopném stavu jich zůstává něco přes dva tisíce. Tahle umělá kosmická tělesa nejsou tak velká jako záhadný objekt, jenž spadl před více než sto lety na Sibiř. Mnohá z nich jsou přesto pořádní cvalíci. Vesmírná stanice ISS váží 420 tun. Některé americké špionážní družice váží skoro 20 tun. V nejbližší době porostou počty družic závratným tempem. Společnost SpaceX, která se dnes pyšní nejpočetnější „flotilou“ satelitů (celkem jich má na oběžné dráze 242), plánuje do deseti let vypustit na orbitu 42 000 satelitů. Ve svých ambiciózních plánech nezůstává osamocená. Satelity Starlink matou veřejnost. Někteří lidé je považují za mimozemské kosmické lodě Své družice chtějí mít na oběžné dráze kolem Země nejen státy s kosmickými ambicemi, ale i soukromé společnosti. Firemní satelity zprostředkují přístup k internetu i v těch nejzapadlejších koutech světa, zajistí spolehlivou navigaci, umožní důkladnější kontrolu nad ochranou životního prostředí. Jak ale upozorňuje William Akoto z University of Denver, dramatický nárůst počtu satelitů má i svůj rub. Podle Akota zapomínáme na kybernetickou bezpečnost světa nad našimi hlavami a může se nám to krutě vymstít. Hackeři mohou satelity „unést“ a požadovat za ně výkupné. Mohou jejich prostřednictvím loupit citlivá data nebo informace přicházející ze satelitů měnit a sabotovat tak celou řadu životně důležitých aktivit. V krajním případě se může uloupený satelit proměnit v smrtící zbraň. Družice – sestřelené i ukradené Myšlenky na likvidaci družic se objevily záhy poté, co Rusové vypustili na oběžnou dráhu kolem Země sondu Sputnik. Budoucí americký prezident Lyndon Johnson komentoval tehdejší ruskou převahu v dobývání kosmu slovy: „Nebude to trvat dlouho, a Rusové na nás budou házet bomby z vesmíru, jako když děti hází kamení na auta ze silničního nadjezdu.“ Pentagon chce „hlídací satelity“, které by mohly zabránit vypuknutí hvězdných válek Plány na ničení cizích družic se proměnily v realitu 13. září 1985. Ten den odstartovala z americké letecké základny Edwards stíhačka F-15, vystoupala do výšky 11 600 metrů a její pilot vystřelil raketu dál do vesmíru. Nemířil naslepo. Raketa zasáhla vysloužilou americkou družici Solwind P78-1 kroužící kolem Země ve výšce 550 kilometrů. Šlo o první úspěšný zásah proti satelitu, který ukázal, že válku lze přenést i do kosmu. Dnes vládnou systémy pro „sestřelení“ družic přinejmenším Rusko, Čína a Indie. Fyzická likvidace satelitu není jednoduchá a vzniká při ní velké množství trosek, které mohou ohrozit jiné družice nebo posádky vesmírných stanic. Nezanedbatelné je i riziko dopadu trosek na zemský povrch. V říjnu roku 2011 vědci s napětím sledovali, kam padnou úlomky zanikající americko-německé družice Rosat. Satelit Prox-1 s „terminátorskou“ páskou uspěl v testu úklidu vesmírného odpadu Z více než třítunového satelitu proniklo zemskou atmosférou nejméně půldruhé tuny trosek. Dopadly naštěstí do Indického oceánu, i když dlouho nebylo jasné, jestli některé kusy Rosatu nedoletí až do oblasti pátého největšího města Číny Čhceng-tu s deseti miliony obyvatel. Už na sklonku 20. století se proto začaly velmoci zabývat elegantnějším způsobem zneškodnění nepřátelských satelitů. Místo raket, bomb či laserů k němu postačí výkonné počítače a zdatní hackeři. Už v květnu 1999 kolovala šuškanda, že Britové zaznamenali „nepravidelnosti“ v pohybu vojenských komunikačních družic Skynet. Vzápětí obdržela britská vláda anonymní výzvu k zaplacení výkupného výměnou za navrácení kontroly nad satelity. „Tohle je noční můra,“ sdělil tehdy agentuře Reuters nejmenovaný zdroj z britské rozvědky. „Tohle nejsou obyčejní počítačoví pitomci, kteří kolem sebe dělají svinčík. Tohle je opravdu vážná věc a vydírání ji činí ještě závažnější.“ Na dalším listu se dočtete více o tahanicích o satelity a rostoucím riziku.

Tahanice o satelity Americká NASA přiznala „přetahovanou“ o satelity v roce 2007 a 2008. V roce 2008 například ztratilo řídící středisko kontrolu nad družicí Terra EOS a to hned dvakrát. Poprvé přestala poslouchat minimálně na dvě minuty, podruhé zřejmě na víc než devět minut. Pokaždé „zodpovědná strana dosáhla všeho, co potřebovala k ovládání satelitu vlastními povely, ale žádné povely k družici neposlala“. Podobně „zjankovatěla“ v letech 2007 a 2008 družice americké U. S. Geological Survey Landsat-7. Američané nad ní ztratili kontrolu, ale záhadný útočník sám družici žádné pokyny nedával. Američtí zpravodajci se netají přesvědčením, že v pozadí útoků stála Čína. Hackerské útoky na družice jsou podle zprávy americké U. S. – China Econimic and Security Review Commission nebezpečné přinejmenším stejně jako přímé útoky na satelity. „Pokud se jim to podaří, vystává před námi celá řada závažných nebezpečí, zvláště když tyto satelity plní citlivé úkoly,“ konstatuje americká zpráva. „Ovládnutí satelitu umožní útočníkovi, aby ho zničil. Útočník může také přerušit tok dat ze satelitu nebo tato data zmanipulovat. Může rovněž ovlivnit pozemní sítě, jejichž provoz je závislý na datech ze satelitů.“ V ohrožení by se ocitly sítě pro rozvod elektřiny nebo řízení dopravy. Vojáci by mohli dostávat ze satelitů „fake news“ signalizující, že proti jejich zemi byl právě zahájen raketový útok. Nikdo nechce domýšlet, co by následovalo. Riziko roste Řada nově vypouštěných satelitů je vybavena tryskovým pohonem, který jim dovoluje měnit pozici na oběžné dráze. Pokud by hackeři ovládli takové družice, mohli by s nimi „bourat“ do jiných družic a strefovat se třeba i do Mezinárodní vesmírné stanice ISS. William Akoto v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že současný družicový boom hraje hackerům do karet. Satelity přestávají být „kusovou výrobou“ a začínají se produkovat na bázi standardizovaných komponent. Akoto uvádí jako příklad malé družice CubeSat. „Sériová výroba“ má svoje výhody. V neposlední řadě přináší zlevnění družic. Na druhé straně se tím však nabízejí hackerům možnosti, aby takové standardizovaní komponenty získali, prozkoumali a našli jejich slabá místa. Využívání „open-source“ operačních systémů podle Akota dovoluje, aby si v nich hackeři předem připravili „zadní vrátka“ pro průnik do počítačů řídících satelity. Hackerský útok na takové družice pak není po technické stránce příliš náročný. Hackerovi stačí, aby si vyčíhal správný okamžik, kdy nad ním družice přelétá a vyslal do ní instrukce přes speciální anténu. Právě tímhle způsobem zřejmě hackeři v roce 1999 ovládli jednu z družic britského SkyNet a za její vrácení požadovali tučné výkupné. Hackeři ale mohou své útoky směřovat na počítače pozemních řídících středisek. V roce 2005 se podařilo hackerům proniknout dokonce i do počítačů Kennedy Space Center na Floridě, odkud v té době startovaly raketoplány. Naštěstí nezkoušeli hacknout mise raketoplánů. Šlo jim „jen“ o tisíce stran dokumentace, která z „nabouraných“ počítačů zamířila na Tchaj-wan. Ten byl zřejmě pro uloupená data jen „přestupní stanicí“. Ta „konečná“ se s vysokou pravděpodobností nacházela v pevninské Číně. Ostatně i k zániku družice Rosat zřejmě došlo po hackerském útoku. Útočníci nejprve pronikli do počítače v Goddard Space Flight Center a následně natočili družici ke Slunci tak, aby „upekli“ její sluneční bakterie. Satelit tak zůstal bez zdroje energie a stal se neovladatelným. Existuje důvodné podezření, že předtím z něj hackeři vybrali všechna data. Ta měla skončit v Moskvě. Na dalším listu se dozvíte více o situaci v oblasti určování „pravidel kosmické hry“.