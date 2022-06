Uprostřed Mohavské pouště trůní tajemný kovový megafon. Nikdo neví, kde se tam vzal

V Mohavské poušti, 4 km od nejbližší železnice, 12 km od nejbližší silnice, na kamenitém hřebeni trůní 2,4 metru dlouhé těleso známé jako Mojave Megaphone (případně Sentinel Enigma). Jsou to dva k sobě sešroubované kužely vytvořené svařením kovových plátů, uvnitř jako by byl zaměřovací kříž, nebo jsou to prostě jen vzpěry z roxoru a trubky. Koroze napovídá stáří 30, možná 50 a více let.

Nikdo neví, kde se Megafon vzal, kdo a proč jej uprostřed pustiny nainstaloval. Teorie jsou v zásadě dvě:

1) Je to umělecká instalace, která má vyvolat právě takové diskuze a potrápit lidskou představivost. Jestli je to pravda, pak to byli pořádně silní umělci, protože váha megafonu se odhaduje na minimálně 300 kg.

2) Megafon měl účel. Možná měl uvnitř nějaké měřící či signalizační zařízení, které už před lety zmizelo. Často je megafon dáván do souvislosti s testy chemických zbraní, které Američané v Mohave prováděli ve 40. a 50. letech. Možná opravdu sloužil k akustickému varování před výbuchem.

Také se traduje, že megafon označuje vstup do 303 mil dlouhého jeskynního systému, nebo ukazuje na „podzemní zlatou řeku“ plnou nugetů, ale to už jsme v říši legend. Pochopitelně nechybí ani mimozemšťané – vyberte si, jestli megafon postavili, nebo slouží ke komunikaci s nimi.

Ukazuje na tajemné malby

Ale jeden mystický rozměr megafon přece jen má. Jeho severní strana ukazuje přímo na sousedící kopec, jehož kameny jsou pokryté malbami. Jsou staré stovky let a připisují se některému z kočovných kmenů.

Až budete mít cestu z Vegas do Los Angeles a dostanete chuť na neobvyklou zastávku, tady je návod, jak se k megafonu dostat:

Via howstuffworks.com, snímky z místa najdete na campsitephotos.com