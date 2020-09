U.S. Air Force chce lasery pro likvidaci nášlapných min i nevybuchlých pum

U.S. Air Force touží po nových laserech určených k odpalování nášlapných min, nevybuchlých pum atd. ze vzdálenosti zhruba 300 metrů. Celý systém dostal název Recovery of Airbase Denied by Ordnance (RADBO).

Dotyčné lasery vyvíjí společnost Parsons, která na to od letectva získala kontrakt ve výši 40 milionů dolarů. Primárně budou určeny k „čištění“ současných i budoucích letišť.

Každý laser jménem ZEUS by měl být „dostatečně silný na to, aby odpálil malé submunice z kazetových pum, nášlapné miny, univerzální pumy (general purposed bomb) …“, přičemž zvládne dostřelit více než 300 metrů od pozemního vozidla, na němž bude upevněn.

Jak poznamenává C4ISRNET, RADBO není zrovna předzvěstí nové éry laserové války – na rozdíl např. od vysokoenergetických zbraní, na nichž Pentagon v posledních letech pracuje.

Jde však o další důkaz toho, že lasery jsou ve vojenském prostředí stále běžnější a užitečnější, i když se nepoužívají přímo jako zbraně.