U.S. Air Force předvedlo prototyp létajícího auta

Po létajících autech mj. touží i americká armáda. U.S. Airforce nedávno předvedlo prototyp jednoho z nich. Jmenuje se Hexa a vyrobila ho společnost LIFT Aircraft sídlící v Texasu.

Hexa vznikla v rámci „průkopnické iniciativy“ Agility Prime, jejímž cílem je urychlit vývoj a nasazení létajících aut. „Do roku 2030 chceme mít v letectvu 30 takových vozidel,“ prohlásil Will Roper z U.S. Airforce během dubnového videohovoru s novináři.

Tento konkrétní jednomístný eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing ) disponuje neuvěřitelnými osmnácti nezávislými rotory. V závislosti na konfiguraci je schopen nejen létat, ale také plout.

Samostatnou zmínku si zaslouží rovněž skutečnost, že Hexa je vzhledem k velice jednoduchému ovládání určena pro kohokoliv – tedy nejen pro lidi, kteří mají pilotní licenci.

Pokud dotyčný stroj chcete řídit, podle webových stránek Lift AIRCRAFT se musíte pouze naučit zacházet s tříosým joystickem. O zbytek by se měl postarat tzv. „triply redundant autopilot computer“.