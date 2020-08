U.S. Air Force uskutečnilo letový test hypersonické střely AGM-183A

Společnost Lockheed Martin ve spolupráci s americkým letectvem úspěšně provedla první letový test taktické verze hypersonické střely AGM-183A, známé též jako Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Střela byla zavěšena pod křídlem bombardéru B-52 Stratofortress a 8. srpna 2020 se proletěla nad leteckou základnou Edwards Air Force Base v Kalifornii. Během celého testu zůstala raketa pod křídlem (tzv. „captive test“) a nedostala možnost samostatně vzlétnout. Přesto šlo o významný test, který byl dalším krokem ve vývoji těchto střel.

Hypersonické zbraně, které mohou dosahovat rychlostí kolem Mach 5 a vyšších, jsou dnes považovány za zásadní, ne-li rozhodující technologii pro případné vojenské konflikty ve 21. století. Jejich vývoj ale není jednoduchý a je při něm nutné překonat celou řadu technických obtíží.

AGM-183A ARRW je hypersonická střela s kluzákovým letem, která by měla dosahovat rychlostí až kolem Mach 20. Je navržená tak, že by ji měly vypouštět letouny. Po startu ji na hypersonickou rychlost urychlí pomocná raketa, a pak se střela vydá kluzákovým letem ke svému cíli.

Menší než jiné hypersonické zbraně

Velkou výhodou této střely je, že je menší než jiné vyvíjené hypersonické zbraně. Vzhledem k tomu by jich bombardér B-52 mohl nést větší počet. Střela je dokonce tak malá, že ji zřejmě bude možné upravit pro stíhací letoun F-15 Eagle.

Účelem provedeného testu taktické verze střely bylo prověřit funkčnost taktického hardwaru a získat termální, mechanická i digitální data. Pozemní a letové testy střely AGM-183A ARRW budou pokračovat ještě dva roky.

Lockheed Martin ani US Air Force zatím neoznámili, kdy by se měl uskutečnit první volný let tohoto zbraňového systému, ani kdy by tato střela měla vstoupit do služby v americkém letectvu.

Jak uvedl Dave Berganini, ředitel program ARRW v divizi Lockheed Martin Missiles and Fire Control, tým tvůrců této střely při zmíněném testu úspěšně překonal veškerá úskalí, která všem zúčastněným přináší probíhající pandemie covid-19. Test byl podle něj kriticky významným předpokladem pro první letový test pomocné rakety této střely, k němuž by mělo dojít v relativně dohledné době.