U.S. Army chce zabránit sledování elektromagnetických signálů vydávaných výstrojí vojáků

Odborníci z U.S. Army intenzivně pracují na nové technologii, která by dokázala oklamat systémy sledující elektromagnetické signály vydávané výstrojí vojáků (a tím i jejich pohyb).

Připravovaný nástroj, tzv. Modular Electromagnetic Spectrum Deception Suite (MEDS), by měl být schopen nejen blokovat činnost takových systémů, ale v ideálním případě i vytvářet falešné signály.

Nepřátelé by se pak domnívali, že sledují přesuny jednotek, které by ovšem ve skutečnosti vůbec neexistovaly – aneb hra na kočku a myš realizovaná pomocí hi-tech vojenských zařízení.

Momentálně je MEDS pouze konceptem. Podle Stevena Rehna, který má v U.S. Army na starost vývoj a integraci kybernetických schopností, by však mohl být hotový během několika málo let.

C4ISRNET uvádí, že tento projekt má velkou prioritu. Armáda totiž již byla nucena změnit způsob distribuce svých jednotek a velitelských stanovišť, aby tak možnost jejich sledování výše popsaným způsobem alespoň částečně omezila.