U.S. Army investuje do neurovědeckého výzkumu. Touží po přístroji pro „telepatickou“ komunikaci

U.S. Army investuje peníze do neurovědeckého výzkumu, jehož aktuálním cílem je dekódovat význam mozkových signálů. Informoval o tom C4ISRNET.

Díky této iniciativě by jednoho dne mohl vzniknout systém, který by vojákům umožňoval komunikovat pouze prostřednictvím jejich myšlenek. Army Research Office (ARO) se zavázal, že na projekt během následujících pěti let vydá 6,25 milionů dolarů.

Badatelé z ARO se prý již naučili odlišovat neurální signály, které ovlivňují naše akce či chování, od těch zbývajících. To samozřejmě ještě není čtení mysli, ale jde o důležitý první krok ke skutečnému pochopení toho, co různé mozkové signály znamenají.

Co bude dál?

„Tady signály nejen měříme, ale také interpretujeme,“ konstatoval manažer dotyčného programu Hamid Krim.

Nyní bude následovat dekódování ostatních kategorií mozkových signálů. Půjde-li vše dobře, počítač by nakonec mohl být schopen interpretovat myšlenky vojáků.

„Číst můžete, co chcete – to neznamená, že tomu rozumíte,“ vysvětlil Kim. „Dalším krokem je tedy být schopen tomu porozumět.“