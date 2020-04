US Army vyvíjí drony, které je možné vypálit z granátometu

Armádní specialisté z amerického zařízení Aberdeen Proving Ground pracují na malém dronu, který bude možné vypálit z granátometu M320. Tento dron bude kroužit nad bojištěm až hodinu a půl a během této doby bude vojákům poskytovat cenné informace o situaci.

Bude to vlastně „soukromý“ špionážní letoun pro malé skupiny vojáků, které se budou moct rozhodovat na základě okamžitě dostupných informací z leteckého průzkumu. Donedávna to byl luxus dostupný jen pro vysoce postavené důstojníky.

Nový systém nese název Grenade Launched Unmanned Aerial System, čili GLAUS. O vystřelení dronu se postará granátomet M320 ráže 40 milimetrů, vyráběný německou zbrojovkou Heckler & Koch. Tento granátomet může být připojený k útočné pušce M16, jejím verzím M4 nebo CAR-15, stejně jako k dalším podobným typům zbraním.

Také může být používán samostatně. Granátomet M320 se obvykle používá k palbě vysoce výbušných, osvětlovacích či slzných granátů, až do vzdálenosti 400 metrů. Využití osvědčené zbraně, se kterou mají vojáci zkušenosti, k odpalování dronu, je podstatnou výhodou připracovaného systému.

„Měkké odpalovací zařízení“

Když se to tak vezme, granátomet M320 je vcelku „měkké“ odpalovací zařízení. Vypálený granát opouští hlaveň rychlostí 76 metrů za sekundu, což je pomaleji nežli u zbraní na paintball. Díky tomu je granátomet M320 dobrým kandidátem na odpalování objektů, které jsou plné sofistikované elektroniky a nejsou postavené z úplně bytelných materiálů. Jako je například dron.

US Army pracuje na dvou verzích dronu GLAUS. Jedna z nich představuje kluzákový systém s křídly, zatímco ta druhá spoléhá na helikoptérový pohon s rotory. Po svém vystřelení by měl dron aktivovat příslušný letový systém a letět vzduchem stálou rychlostí

. Jeden z vojáků ho bude ovládat ze země joystickem nebo podobným zařízením. Dron by měl být vybavený kamerou, která bude přenášet video v reálném čase. Energii takovému dronu zajistí baterie.

Dron GLAUS by měl mít dolet 2 kilometry. Ve vzduchu by měl vydržet až 90 minut a měl by být schopný vystoupat do výšky zhruba 600 metrů. Na bojišti by se z takového dronu mohl stát neocenitelný pomocník.

Může hledat optimální pozici pro umístění odstřelovače nebo jiného vojenského specialisty. Stejně tak by mohl vytyčit bezpečnou trasu pro průchod rizikovou oblastí. GLAUS dokáže vystopovat vojáky protivníka, stejně jako vlastní vojáky, pokud se ztratí anebo jsou zranění.