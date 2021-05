US Director of National Intelligence: „Čínská vesmírná stanice představuje ohrožení pro národní bezpečnost“

Americká vládní agentura Director of National Intelligence (DNI) tvrdí, že připravovaná čínská vesmírná stanice připravuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Ze zprávy nazvané „Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community“ plyne, že dotyčné zařízení je součástí snah Pekingu o kompromitaci bezpečnosti USA.

„Lidová osvobozenecká armáda bude pokračovat v integraci vesmírných služeb – jako je satelitní průzkum a určování polohy, navigace a časování (PNT) – a satelitní komunikace do svých zbraňových systémů a systémů velení a řízení, aby narušila informační výhodu ozbrojených sil Spojených států,“ uvádí se mj. v dotyčné zprávě.

Pozor na satelity!

Její autoři rovněž upozorňují na to, že nejlidnatější země světa i nadále pilně vyvíjí různé antisatelitní zbraně (ASAT).

„Čína již disponuje pozemními raketami ASAT určenými k likvidaci satelitů na LEO a pozemními lasery ASAT pravděpodobně určenými k oslepení nebo poškození citlivých vesmírných optických senzorů na LEO satelitech,“ tvrdí.

Mnoho lidí se domnívá, že americká satelitní infrastruktura je v současnosti velmi zranitelná. Například odborníci z Center for Strategic and International Studies proto v únoru publikovali dokument „Defense Against the Dark Arts in Space: Protecting Space Systems from Counterspace Weapons“ v němž podrobně popisují, jak USA mohou svou obranu proti antisatelitním zbraním zlepšit.