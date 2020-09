U.S. Navy chce do své flotily velká autonomní hladinová plavidla

Americké námořnictvo by rádo v co největší míře využívalo autonomních strojů, které by operovaly bez lidské posádky. Týká se to leteckých dronů, ponorek, malých člunů, a také velkých hladinových plavidel.

Nedávno byla jako hlavní kontraktor pro studii proveditelnosti zařazení velkých autonomních plavidel do US Navy vybrána společnost Lockheed Martin. Tato plavidla by měla operovat po delší dobu bez lidské posádky. Tento krok je součástí programu vývoje takových plavidel Large Unmanned Surface Vessel (LUSV).

Lockheed Martin bude ve spolupráci se společností Vigor Works, LLC z Portlandu v Oregonu vyvíjet programový management, mechanismy integrace platformy LUSV do US Navy, potřebné systémy včetně bojového managementu, mechanismy automatizace plavidel. Zároveň budou pracovat na kybernetické expertíze, která je v případě autonomních strojů vždy nezbytnou součástí.

V současné době se největší náklady na stavbu a provoz vojenských plavidel pojí s jejich posádkou. Proto se americké námořnictvo, a stejně tak i námořnictva dalších zemí, velmi zajímá o možnost použití plavidel bez posádky. Taková plavidla se mohou dobře uplatnit v rutinních operacích a misích, stejně jako v extrémně riskantních misích, v nichž by byla lidská posádka vážně ohrožena.

Autonomní plavidla by měla v ideálním případě samostatně opouštět přístav, strávit na moři celé měsíce bez přestávky, a pak se autonomně vracet do přístavu pro doplnění zásob a nezbytnou údržbu.

Kontrakt v hodnotě 7 milionů dolarů

Lockheed Martin získali kontrakt v hodnotě 7 milionů dolarů. Ten bude financovat roční studii, která se soustředí na konstrukci autonomního plavidla založeného na již existujícím designu soudobé komerční lodě a na modifikace, které budou zahrnovat systémy pro automatizaci provozu lodi, autonomní řízení a systémy pro kybernetickou bezpečnost. Jestliže koncept LUSV v této studii uspěje, tak projekt postoupí do další fáze LUSV Detailed Design & Construction.

Jak uvedli představitelé Lockheed Martin, při vývoji velkých autonomních hladinových plavidel navazují na své zkušenosti s autonomními a dálkově ovládanými stroji. Již mají na svém kontě například technologii Sikorski MATRIX, která umožnuje létat s helikoptérou pomocí tabletu nebo technologii AXIS, která souvisí s řízením dílčích systémů na lodích US Navy.

Cílem programu LUSV je přetvořit flotilu US Navy na distribuovanou síť plavidel, z nichž bude nemalá část autonomních. Každý prvek této sítě bude pracovat v reálném čase, zároveň jako senzor a jako bojová platforma. Taková síť by měla být schopna pružně reagovat na celou škálu hrozeb, které dnes číhají na vlnách světového oceánu.