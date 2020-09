U.S. Space Force nasadily do služby své první vojáky. Zatím ne ve vesmíru, ale v Kataru

U.S. Space Force nasadily do služby své historicky první vojáky – a to v Kataru. Slavnostní ceremoniál, během nějž se k nejnovějšímu samostatnému útvaru americké armády připojilo 20 letců, se konal 1. září na Al Udeid Air Base.

„Tato skupina vytváří historii,“ uvedl ve svém prohlášení plukovník Vesmírných sil Spojených států amerických Todd Benson a dodal:

„Účastníci dnešního ceremoniálu se připojují nejen k nejnovější službě našemu národu, ale také se připojují k této službě, zatímco jsou nasazeni na obranu našeho národa. Jinými slovy, jsou to první členové United States Space Force, kteří byli nasazeni na podporu bojových operací. “

Dotyční vojáci budou podle dostupných informací například hlásit zdroje elektromagnetického rušení ohrožujícího funkčnost amerických satelitů či řešit různé logistické úkoly.

„Pro náš národ nesmíme být ve vesmíru pouze přítomni… musíme být ve vesmíru vůdcem. U.S. Space Command and U.S. Space Force budou hrát zásadní roli při ochraně životně důležitých zájmů našeho národa ve vesmíru,“ konstatoval Benson.