U.S. Space Force se chystají vypustit čtyři přísně tajné průzkumné satelity

Vesmírné síly Spojených států amerických (USSF) se jménem National Reconnaissance Office (NRO) chystají vypustit na oběžnou dráhu čtyři přísně tajné průzkumné satelity. Informoval o tom server Space.com.

Tento užitečný náklad do vesmíru vynese raketa Minotaur IV, kterou postavila společnost Northrop Grumman. Start by měl proběhnout již dnes a to ve virginské Wallops Flight Facility.

Nikoho asi nepřekvapí, že o úkolech satelitů NRO nebyly zveřejněny v podstatě žádné podrobnosti. V popisu mise se píše o „poskytování zpravodajských údajů vedoucím politikům USA, Intelligence Community a Department of Defense“.

Kromě toho mají dotyčná zařízení „poskytovat globální pokrytí širokého spektra zpravodajských požadavků“ a pomáhat při různých mimořádných událostech (například katastrofách).

Pro úplnost dodejme, že v případě zájmu můžete sledovat živý přenos startu, který začíná ve 12:30 GMT (tedy 14:30 CET).