U.S. Space Force se zdráhají zkoumat fenomén UFO. Mají obavu, že budou lidem pro smích

Vedoucí představitelé U.S. Space Force mají obavy, že začne-li se jejich útvar aktivně zabývat výzkumem UFO, resp. UAP (unidentified aerial phenomena), nikdo ho nebude brát vážně. Plyne to z článku, který nedávno zveřejnil server Politico.

Někteří příslušníci této složky Ozbrojených sil Spojených států jsou přitom přesvědčeni o tom, že studium dotyčného fenoménu by dávalo „dokonalý smysl“.

„Mise Space Force není nijak limitována... Nemá žádnou geografickou hranici jako jiné služby,“ argumentuje v dané souvislosti nejmenovaný dobře informovaný zdroj.

Problém spočívá v tom, že U.S. Space Force se už nyní stávají terčem mnoha různých vtipů a Netflix dokonce natočil stejnojmennou komediální sérii. Pokud by se tedy více začali zajímat o tématiku UFO, podle něterých názorů by mohli ztratit i poslední zbytky autority.

„Chtějí, aby je lidé brali vážně,“ vysvětlil zdroj. „Nechtějí dělat nic, co by bylo trapné. Ale tohle je národní bezpečnost. Tohle je jejich práce.“