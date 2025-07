USA čelí nejhorší epidemii spalniček za posledních 33 let. Kolektivní imunita slábne, dezinformační scéna sílí

Ve Spojených státech se v posledních měsících schyluje k situaci, která by se dala bez nadsázky označit za zdravotnickou krizi v přímém přenosu. Data ukazují, že země zažívá nejhorší epidemii spalniček za posledních 33 let. Nejde přitom o nějaké drobné zaváhání v systému, ale o důsledek dlouhodobějších a hlubších problémů, které rezonují celou společností.

S více než 1281 případy od začátku roku byla překonána i dosud rekordní sezóna z roku 2019. Pokud bude přenos pokračovat déle než 12 měsíců, přijdou USA o status „vymýcené nemoci“, který si přitom díky poctivému očkování drží již od roku 2000. Někteří experti, jako Paul Offit, se navíc domnívají, že oficiální čísla jsou podhodnocená a jsou jen „špičkou mnohem většího ledovce“.

Problém kolektivní imunity

Příčinu tohoto neblahého vývoje nemusíme hledat dlouho. Důvodem je klesající proočkovanost populace, která se snížila zejména po pandemii covidu-19. Pro účinnou ochranu, tedy takzvanou kolektivní imunitu, je nutné udržovat proočkovanost na úrovni 95 %. Celostátní průměr u dětí ve školkách však v USA klesl na 92,7 %, přičemž v některých uzavřených komunitách je situace ještě mnohem kritičtější.

Epicentrum současné epidemie je v Texasu, konkrétně v okrese Gaines, kde se nákaza začala šířit v komunitě mennonitů. Právě odtud pochází drtivá většina všech případů – více než 950 z celkového počtu 1281 nakažených. Proočkovanost u dětí v této oblasti je jen 82 %, což otevřelo dveře šíření infekce. Ohnisko se navíc neomezilo jen na Texas, ale postupně se rozšířilo i do dalších tří sousedních států.

Pojďme se podívat na podrobnější statistiky. Přibližně 28 % nakažených je mladších pěti let a 37 % je ve věku 5 až 19 let. Znepokojivé je, že 92 % všech nákaz připadá na osoby bez očkování nebo s nejasným očkovacím statusem.

Za suchými statistikami se však skrývají skutečné lidské osudy. Nemoc si dosud vyžádala nejméně 155 hospitalizací a bohužel i tři lidské životy. Zemřely dvě jinak zcela zdravé děti v Texasu a jeden dospělý muž v Novém Mexiku. Společným jmenovatelem všech těchto tragédií je skutečnost, že ani jeden ze zesnulých nebyl proti spalničkám očkován, ačkoli k tomu neměl žádné zdravotní důvody.

Nedůvěra v očkování

Svou nezanedbatelnou roli v celé situaci hraje i sílící dezinformační scéna a nedůvěra ve vědu a instituce. Do čela amerického ministerstva zdravotnictví se poněkud paradoxně postavil Robert F. Kennedy Jr., známý svým dlouholetým aktivismem proti očkování. Jeho působení ve funkci je spojeno se zpochybňováním vakcín, bagatelizací nemoci a propagací neověřených postupů, což situaci rozhodně neprospívá.

Zajímavostí je skutečnost, že se důvěra v očkování ve Spojených státech liší podle politické příslušnosti. Zatímco povinné očkování dětí do škol podporuje 90 % demokratů, u republikánů je to jen 68 %. To dokresluje společenský rozměr problému.

Virus spalniček patří mezi nejvíce nakažlivé viry, které známe. Šíří se kapénkami vzduchem a dokáže přežít ve vzduchu či na površích až dvě hodiny. Stačí, aby se v místnosti objevil nakažený člověk, a většina neočkovaných v okolí se s velkou pravděpodobností nakazí. Inkubační doba je obvykle 7 až 14 dní, poté přichází horečka, kašel, zánět spojivek a typická vyrážka.

Spalničky nejsou jen „neškodnou dětskou vyrážkou“. Mohou je provázet závažné komplikace – až jedno z dvaceti dětí dostane zápal plic, jeden až dva případy z tisíce končí úmrtím. Mezi další komplikace patří encefalitida (zánět mozku), trvalá hluchota či slepota. Navíc virus oslabuje imunitní systém, takže nemocní jsou dlouhodobě náchylnější k dalším infekcím.