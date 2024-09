USA hlásí první případ ptačí chřipky u člověka, který nebyl v kontaktu se zvířaty

Ptačí chřipka A(H5) je typ virové infekce, která se obvykle vyskytuje u ptáků, ale může se přenášet i na jiné druhy zvířat a ve výjimečných případech i na lidi. Lidé se většinou nakazí přímým kontaktem s infikovanými zvířaty nebo kontaminovanými povrchy.

Ze Spojených států, konkrétně ze státu Missouri, ohlásilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 6. záři výjimečný případ. U pacienta, kterému byla diagnostikována ptačí chřipka, totiž nebylo bezprostředně známo, že by byl v jakémkoli kontaktu s nemocnými zvířaty.

Kde se pacient z Missouri nakazil?

Logicky tak vyvstává velice zásadní otázka: kde a jakým způsobem se pacient nakazil? V praxi to totiž může znamenat, že se virus mohl přenést jiným způsobem, což by bylo alarmující, protože to může naznačovat mutaci viru nebo nový způsob přenosu.

Podle CDC jde o čtrnáctý letošní případ ptačí chřipky u člověka v USA a první bez známé expozice infikovaným zvířatům. Kromě Missouri byly případy nákazy lidí hlášeny z Texasu, Michiganu a Colorada. Agentura uvedla, že na základě současných poznatků zůstává riziko nákazy i nadále nízké.

Případ z Missouri byl zjištěn prostřednictvím systému sezónního sledování chřipky. Pacient měl základní zdravotní potíže, následně byl hospitalizován v nemocnici, kde byl léčen antivirotiky proti chřipce. Nemocný se nakonec uzdravil a byl propuštěn. CDC dodala, že se nezdá, že by se virus rozšířil na blízké kontakty pacienta.

Předchozí případy v USA byly vždy spojeny s kontaktem s infikovanou drůbeží nebo hovězím dobytkem. Pacient z Missouri představuje „první případ H5N1 bez známého kontaktu s nemocnými nebo infikovanými zvířaty“, uvedla CDC v pátečním prohlášení.

Zatím prý není důvod k obavám

Ptačí chřipka se v letošním roce v USA stále častěji vyskytuje mezi hovězím dobytkem. První ohnisko nákazy bylo hlášeno v březnu a podle CDC se do 3. září nákaza objevila ve čtrnácti státech. V celé zemi bylo celkem nakaženo nejméně 196 stád hovězího dobytka.

Podle CDC nejsou v Missouri známa žádná ohniska ptačí chřipky u skotu. V letošním roce se však v tomto státě objevila ohniska v chovech drůbeže. V předchozích letech byla ptačí chřipka v Missouri zjištěna u volně žijících ptáků.

Ptačí chřipka byla poprvé objevena v Číně v 90. letech minulého století a od té doby se rozšířila na všechny kontinenty včetně Antarktidy. Světové zdravotnické organizace se domnívají, že riziko pro člověka je v současnosti nízké, ale již několik let tuto nemoc aktivně monitorují.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí doporučuje, aby se lidé vyhýbali kontaktu s nemocnými nebo uhynulými zvířaty – bez ohledu na to, zda se jedná o volně žijící nebo domestikovaná zvířata. Rovněž varuje před pitím nezpracovaného mléka a dodává, že pasterizace virus ničí.

Zdroje: cdc.gov, bbc.com, npr.org.