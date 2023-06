USA jednají s Turkmenistánem o omezení obrovských úniků metanu z jeho zastaralé infrastruktury

Američtí představitelé jednají o dohodě, která má Turkmenistánu pomoci omezit rozsáhlé emise metanu, což by mohlo znamenat nejen významný průlom v celosvětovém boji proti klimatickým změnám, ale i diplomatický úspěch pro prezidenta Joea Bidena. O probíhajících jednáních informovala agentura Bloomberg.

Podle vysoce postavených pracovníků amerického ministerstva zahraničí a osob obeznámených s jednáním vedou představitelé obou zemí intenzivní rozhovory o možné dohodě, v jejímž rámci by Spojené státy mohly poskytnout finanční podporu a odborné znalosti, aby pomohly středoasijskému státu s odstraněním netěsností, které umožňují únik plynu, jenž otepluje planetu, z jeho stárnoucí infrastruktury.

USA chtějí pomoct Turkmenistánu

Dle informovaných, ale nejmenovaných zdrojů může být dohody dosaženo během několika měsíců, přičemž oznámení by mělo proběhnout ještě před začátkem klimatického summitu OSN COP28, který se uskuteční v listopadu. Práce na prvních problematických místech by podle nich mohly být zahájeny do konce roku.

Představitelé ministerstva zahraničí s odkazem na odhady Mezinárodní energetické agentury a Světové banky uvedli, že v současné době se v Turkmenistánu ztrácí asi sedm procent plynu. Fosilní palivo někdy uniká náhodně, ale může být také záměrně vypouštěno do ovzduší nebo spalováno, pokud není k dispozici dostatečná infrastruktura pro transport plynu, což je praxe, která je stále běžná i v jiných zemích, včetně USA.

Metan, který je hlavní složkou zemního plynu, zachycuje během prvních dvou desetiletí v atmosféře více než osmdesátkrát více tepla než oxid uhličitý. Proto se v mnoha zemích dostal na vrchol klimatické agendy jako rychlé a relativně snadné řešení globálních klimatických změn.

Spalování turkmenského plynu pro energetické účely by sice stále produkovalo emise oxidu uhličitého, ale celkový dopad na globální oteplování by byl mnohem nižší. Pokud by se veškerý plyn, který uniká nebo je vypouštěn turkmenským energetickým sektorem, zachytil a následně spálil, mělo by to podle výpočtů agentury Bloomberg Green zhruba stejný účinek jako odstranění asi 92 milionů tun CO 2 ročně. To je zhruba dvojnásobek celkového množství uhlíku, které lze celosvětově zachytit z průmyslových komínů.

Největší emise metanu

Spojené státy a Evropská unie učinily z metanu hlavní téma před konferencí COP26 v roce 2021 a nakonec přiměly zhruba 150 zemí, aby se zavázaly snížit celosvětové emise do konce desetiletí o 30 %. Téměř dva roky po představení tohoto paktu se pozornost přesunula k přijetí navržených opatření do praxe.

Turkmenistán je logickým, ale geopoliticky náročným cílem. Tato země je podle zásob zemního plynu na čtvrtém místě na světě a do atmosféry vypouští více metanu než kterákoli jiná významná země produkující ropu nebo zemní plyn. Podle analýzy satelitních dat společnosti Kayrros SAS většina z 500 nejintenzivnějších globálních úniků metanu od roku 2019, které byly vysledovány v odvětví ropy a zemního plynu, připadá právě na Turkmenistán.

Režim vedený diktátorem Gurbangulym Berdymuchamedovem a jeho synem je k zahraničním nabídkám pomoci dlouhodobě nedůvěřivý. Země, která historicky spadala pod sovětský vliv, má jen málo diplomatických vazeb s okolním světem. Jedním z nejdůležitějších partnerů je Čína, jež je největším odběratelem turkmenského plynu. Turkmenské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář ohledně rozhovorů s USA neodpovědělo.

Pokud se obě země dohodnou, mohl by Turkmenistán potenciálně získat a využít až 5,8 miliardy metrů krychlových plynu, což by v době, kdy ruská invaze na Ukrajinu způsobila jeho vážný nedostatek, znamenalo posílení celosvětových dodávek. Z pomoci při vyhledávání úniků a výměně zařízení by pravděpodobně nejvíc těžily americké firmy Halliburton Co. a SLB (dříve Schlumberger).