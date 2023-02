Uvnitř zemského jádra je obrovská kovová koule velká 640 kilometrů. Vědci to zjistili díky nové metodě

Dva seismologové z Australské národní univerzity odhalili další vrstvu naší planety – „nejvnitřnější vnitřní jádro“ („innermost inner core“). Nové poznatky o nejhlubších částech vnitřního jádra Země objevili díky seismickým vlnám generovaným více než dvěma tisícovkami zemětřesení.

Novou vrstvu popisují jako pevnou „kovovou kouli“ o průměru asi 640 kilometrů, která se nachází ve středu vnitřního jádra. Výsledky studie byly zveřejněny v časopise Nature Communications. Dle autorů má zkoumání zemského nitra zásadní význam pro pochopení vzniku a vývoje planet.

Obrovská kovová koule

Až dosud dělili geologové naši planetu na čtyři základní geosféry: litosféru, plášť, vnější kapalné a vnitřní tuhé jádro. Nové poznatky naznačují, že se pod nimi nachází ještě pátá vrstva. „Existence vnitřní kovové koule uvnitř jádra, nejvnitřnějšího vnitřního jádra, byla předpokládána asi před dvaceti lety. Nyní přinášíme další důkaz, který tuto hypotézu potvrzuje,“ konstatuje hlavní autor studie Thanh-Son Phạm.

Vědci použili novou techniku k zesílení signálů, které byly zaznamenány během nejrůznějších zemětřesení seismologickými přístroji. Díky tomu byli schopni „vidět“ signály odrážející se vícekrát od jádra a podle toho, jak byly tyto vlny zpomaleny nebo zrychleny materiálem, kterým se pohybovaly, získávali informace o vlastnostech materiálu v různých částech nitra planety. „Výsledky jsou vzrušující, protože poskytují nový způsob, jak prozkoumat vnitřní jádro Země a jeho nejvnitřnější oblast,“ uvedl Phạm.

Seismologové vyhodnocovali seismické vlny, procházející středem Země, které „vyplují“ na opačné straně zeměkoule, než kde probíhalo zemětřesení. Tyto vlny se následně vracejí zpět ke zdroji zemětřesení. Takto například studovali zemětřesení, které vzniklo na Aljašce, seismické vlny se odrazily někde v jižním Atlantiku a pak se vrátily zpět na Aljašku. „Skládáním vln zaznamenaných rostoucím počtem globálních seismických stanic pozorujeme až pětinásobné dozvuky vln z vybraných zemětřesení.“ uvádí se v článku.

A komu to prospěje?

Výsledky výzkumu jsou důležité, protože pokud skutečně existují dvě vrstvy vnitřního jádra, naznačuje to, že vznikly ve dvou různých časových obdobích. „Toto vnitřní jádro je jako časová kapsle evoluční historie Země – je to zkamenělý záznam, který slouží jako brána do událostí minulosti naší planety. Událostí, které se na Zemi odehrály před stovkami milionů až miliardami let,“ uvedl v prohlášení Hrvoje Tkalčić.

Zajímavou otázkou nyní je, jak obě vrstvy vnitřního jádra vlastně vznikly. Vědci se domnívají, že ve vývoji planety mohlo dojít k nějaké významné události, která způsobila zásadní změny ve struktuře jádra. „Stále existuje mnoho nezodpovězených otázek týkajících se nejvnitřnějšího jádra Země, které by mohlo skrývat tajemství, jež objasní záhadu vzniku naší planety,“ řekl Tkalčić.

Další výzkum by mohl objasnit, jak se naše planeta vyvíjela před miliardami let a jak se v průběhu času vyvíjelo její magnetické pole, které z nehostinné skály udělalo obyvatelný domov. Vědci jsou přesvědčení, že studium zemského jádra není jen předmětem akademické zvědavosti, ale něčím, co vrhá světlo na samotný vývoj života na povrchu naší planety.