Už ani trocha zubní pasty nepřijde nazmar. Z vylepšené tuby s extrémně kluzkou vrstvou vymáčknete vše

Nejen zubní pasty, ale i nejrůznější masti, krémy a další produkty jsou na trh dodávány v tubách. Jejich výhodou je snadné použití, zásadní nedostatek však spočívá ve skutečnosti, že je téměř nemožné dostat z tuby veškerý obsah. Možná by bylo zajímavé spočítat, kolik pasty či jiných produktů kvůli tomu skončí v odpadkovém koši. Ještě zajímavější však je najít řešení.

Vraťme se na skok do roku 2012, kdy vědci z Massachusettského technologického institutu předvedli láhev na kečup se speciálním vnitřním povlakem. Povlak fungoval jako kluzká stěna mezi povrchem a viskózní kapalinou a zabraňoval přilnutí obsahu k láhvi. Technologie, označovaná jako LiquiGlide, našla uplatnění například u norského výrobce Orkla, který ji využil pro obaly svých majonézových výrobků.

Zubní pasta je možná hned po kečupu dalším produktem, který ze své podstaty odolává opuštění svého obalu. Kolik variací designu tuby na zubní pastu bylo v průběhu let představeno, tolik je i výmyslů třetích stran, které mají za úkol vytlačit z tuby každý kousek pasty – ale stejně se to nikdy úplně nepodaří.

Ani kapka pasty nepřijde nazmar

O devět let později se tato technologie může prosadit v segmentu zubních past. Startup LiquiGlide totiž oznámil nové partnerství s americkou firmou Colgate, zaměřující se na výrobky ústní hygieny. Výsledkem spolupráce má být uvedení nového recyklovatelného obalu na zubní pasty.

Obal bude pochopitelně používat zmíněnou technologii LiquiGlide, takže by z něj mělo být možné s minimálním úsilím vytlačit doslova každou kapku pasty. Novinka má ambice nahradit tradiční tuby, které zůstávají plné nedosažitelného produktu.

Chemici a technologové již léta vědí, jak vytvořit superhydrofobní materiály a povrchy. Používají k tomu řadu přístupů a technik, přičemž se často inspirují v přírodě. Texturované povrchy se složitými mikroskopickými vzory vytvářejí tenký vzduchový polštář, který umožňuje kapalinám snadno sklouznout, aniž by měly tendenci se přilepit.

Bohužel hydrofobní povrchy obvykle nefungují u hustších, viskózních kapalin, které tak snadno nestékají. Superhydrofobní materiály jsou navíc často vyráběny z materiálů, jež nejsou bezpečné pro potraviny, a časem mohou degradovat a stát se méně kluzkými, což snižuje jejich účinnost.

Tajemství technologie LiquiGlide

V případě technologie LiquiGlide je nejprve na povrch nanášen texturovaný vzor, který je následně chemicky upraven. Poté se do něj nalije speciální kapalina, která vyplní všechny mezery v mikroskopických texturách a vytvoří na povrchu tenkou vrstvu, která je neuvěřitelně kluzká.

Materiály, které s touto kapalinou přijdou do styku, například kečup nebo zubní pasta, po ní snadno kloužou, protože se nedostanou do kontaktu s povrchem podkladového materiálu – ať už je to kov, plast nebo sklo. Výhodou LiquiGlide je, že vrstva kapaliny může být vyrobena z jedlých materiálů vhodných pro potraviny a v některých případech dokonce z některých složek potravin, pro které je nádoba určena.

Právě proto se firma Colgate-Palmolive rozhodla využít tuto technologii pro své zubní pasty Elixir. Ty budou prodávány v průhledném recyklovatelném obalu, takže se spotřebitel bude moci přesvědčit o tom, že v tubě opravdu nezůstala ani kapka.

Nová řada zubních past obsahuje tři různé varianty: Colgate Elixir White Restore (bílá) se třemi bělícími složkami, Colgate Elixir Gum Booster (růžová), která slibuje lepší péči o dásně a sklovinu pomocí „duální fluoridové technologie a kyseliny hyaluronové“, a Colgate Elixir Cool Detox (černá), jež přidává výtažky z dřevěného uhlí a kokosu, které údajně zajistí déle trvající svěžest v ústech.