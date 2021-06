Už i Čína má své robopsy. Ten nejnovější se jmenuje Go 1 a umí cupitat vedle páníčka

Když se řekne robotický pes, většině čtenářů se jistě vybaví čtyřnohé monstrum Spot od Boston Dynamics, které je dnes komerčně nejúspěšnějším robotem svého druhu.

Ostatně, několik exemplářů je už i v Česku a ten od ČVUT brzy vyrazí i do podzemí jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Budeme u toho.

Čínský robopes Go 1

Boston Dynamics je pojem, není to ale jediný výrobce podobných mazlíků pro akademiky, IZS nebo třeba armádu. Už několik let se pokouší prosadit také čínské studio UnitreeRobotics, jehož smečka se naposledy rozšířila o model Go 1.

Podívejte se, co dokáže čínský robotický pes Go 1:

Na první pohled vypadá skoro stejně jako americký Spot, je ale menší a hlavně levnější. Základní verze s nižším výpočetním výkonem je k dispozici za 2 700 amerických dolarů. A i ta nejvyšší pro akademickou sféru zaujme částkou 8 500 dolarů. Jen pro srovnání, základního Spota Američané pořídí za 74 500 dolarů.

Apka i SDK pro vývojáře

Asijský výrobce se chlubí, že jejich 12kg robopes Go 1 zvládne běh rychlostí až 17 km/h a díky hromadě ultrazvukových dálkoměrů, hloubkových širokoúhlých stereokamer a počítačovému vidění s prvky A.I. si poradí i s chůzí vedle páníčka, přičemž se zároveň umí vyhýbat překážkám. Nutno podotknout, že tato pokročilá funkce je dostupná jen ve vyšších verzích.



Nejlevější profesionální robotický pes

V každém případě, podobného robota nekoupíte babičce, ale spíše do laboratoře technické univerzity, a tak samozřejmě vedle mobilní aplikace nechybí ani SDK pro vývojáře, kteří robotu teprve napíšou nějaké praktické schopnosti a funkce. Třeba v dnes již standardní robotické platformě ROS.