Už i rouška může být na baterky, LG představilo osobní čističku vzduchu

LG vycítilo příležitost a představilo „high-end respirátor“ - jde o zařízení, které je v jádru aktivní čističkou vzduchu, ovšem v osobním provedení, které se nosí jako rouška.

Uvnitř jsou dva filtry HEPA filtry třídy 13 a duální ventilátory, které vhánějí vzduch dovnitř nebo ven a usnadňují tak dýchání. Jejich činnost řídí dechové čidlo. Ventilátory se tak automaticky zrychlí při požadavku na nádech a naopak pomohou vydechnutý vzduch dostat z masky ven. Dýchání by tedy mělo být bez zvýšené námahy.

Rozhodně ale budou více namáhané uši, na kterých je maska zachycena. Oproti běžnému respirátoru bude podstatně těžší, ať už kvůli plastovému tělu, vestavěným ventilátorům nebo kvůli 820mAh baterii, která je pohání. Vystačí mimochodem na osmihodinovou výdrž.

LG se s představením trochu unáhlilo. Firma se maskou chtěla pochlubit v termínu zrušeného veletrhu IFA, který by v těchto dnech začínal. Jenže zatím neví, kdy stihne masku dodat na trh a kolik bude stát. Ohledně termínu víme jen to, že je cílem stihnout čtvrtý kvartál tohoto roku. Zatím ale nevíme ani to nejpodstatnější, tedy zda bude maska účinná proti šíření koronaviru, ať už ve směru k nositeli, nebo od něj. Americká redakce The Verge se to snažila zjistit, ale zástupci LG se k otázce účinnosti odmítli vyjadřovat do doby, než budou provedeny certifikační testy.