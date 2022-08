Už se přidává i Amerika. V Kalifornii chtějí od roku 2035 zakázat prodej spalovacích aut

Kalifornští zákonodárci budou ve čtvrtek hlasovat o konci prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Očekává se, že nová legislativa získá dostatečnou podporu.

Pokud se tak stane, půjde o důležitý precedens – Kalifornie je největší výrobce aut v USA a v minulosti obvykle sloužila jako vzor pro další státy při stanovování emisních limitů.

To, co se v Kalifornii označuje za „zákaz prodeje spalovacích motorů“ je ve skutečnosti definováno tak, že do prodeje mohou pouze vozy, které neprodukují skleníkové plyny. Kromě elektromobilů tedy projdou i vodíková auta a další technologie. Jako mezistupeň poslouží roky 2026 (35% aut musí být „free of greenhouse gas“) a 2030 s 68 %.

