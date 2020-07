Už víme, kdo způsobuje neuvěřitelný puch v letní přeplněné tramvaji

Jízda v přeplněné tramvají či autobusu městské hromadné dopravy přináší v létě jeden nepříjemný zážitek – pach zpocených těl. Výrobci deodorantů a antiperspirantů se proto už roky snaží zjistit, jak přesně tento odér vzniká.

Nyní jim přišel na pomoc tým výzkumníků z univerzity v Yorku, kteří v prestižním časopisu Nature publikovali článek The molecular basis of thialcohol production in human body odour.

Thioalkoholy (thioly) se v živé hmotě vyskytují celkem běžně a jsou součástí zápachu jak česneku, tak třeba skunků. V případě propoceného lidského těla se pak nejedná přímo o sekret, který by si vyráběl náš vlastní organizmus, ale stojí za ním mikrobi – bakterie, které se zabydlely v našem podpaždí.



Vědci z Yorku trasovali původce zápachu v podpaždí

Jedná se zejména o Staphylococcus hominis, pro kterého je náš podpažní pot a jedna z jeho složek – látka Cys-Gly-3M3SH – doslova královskou hostinou. Má to ale jeden háček. Metabolismus bakterie přemění neškodný materiál bez zápachu právě v ony sirné thioly.

Objev vědců by mohl vést k další generaci deodorantů, které budou cílit přímo na tuto bakterii, čímž by zamezily v tom, aby vyráběla onen často neuvěřitelný puch.