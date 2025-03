Už víme, proč naražený palec tak děsně bolí. Mozek zesiluje nečekané události a je to evoluční výhoda

Určitě to znáte: narazíte si palec u nohy nebo se říznete papírem a bolest je překvapivě intenzivní. Není to jen váš subjektivní pocit – japonští vědci z Univerzity v Tsukubě nedávno odhalili, že náš mozek skutečně zesiluje bolest, která nás překvapí. Vnímání bolesti neřídí pouze intenzita podnětu, ale významně ho ovlivňuje i to, zda bolest přichází nečekaně.

„Když se realita neshoduje s naším očekáváním, mozek vnímá bolest intenzivněji,“ vysvětluje hlavní autor studie Ryota Ishikawa. Vědci tento jev nazvali „bayesovské překvapení“ – jde o rozdíl mezi tím, co očekáváme, a tím, co skutečně nastane. Pro testování hypotézy vytvořili důmyslný experiment s využitím virtuální reality, kde účastníci ovládali virtuální nůž a bodali jím do svého virtuálního předloktí, zatímco na jejich skutečnou paži byl aplikován tepelný podnět.

Z evolučního hlediska to dává smysl

Vědci manipulovali s načasováním tepelného podnětu – někdy přišel současně s kontaktem virtuálního nože, jindy byl zpožděn o sekundu. V některých případech navíc nůž těsně před kontaktem náhle zmizel. Účastníci následně hodnotili intenzitu pociťované bolesti. Výsledky byly jednoznačné: bolest byla výrazně intenzivnější, když byl tepelný podnět zpožděný, a tento efekt byl ještě silnější, když nůž nečekaně zmizel.

Pro vysvětlení tohoto jevu existují dvě hlavní teorie. „Hypotéza odhadu“ předpokládá, že mozek vypočítává intenzitu bolesti na základě předpovědí, zatímco „hypotéza překvapení“ navrhuje, že bolest je vnímána jako rozdíl mezi předpovědí a realitou. Matematická analýza dat jednoznačně podpořila druhou teorii – naše vnímání bolesti je založeno více na tom, jak moc podnět porušuje naše očekávání než na samotné fyzické intenzitě podnětu.

Zajímavé je, že se tento efekt projevil pouze u účastníků, kteří nůž ovládali sami, ale nikoli u těch, kteří pohyb nože pouze pasivně sledovali. To ukazuje, jak důležitý je náš pocit kontroly pro to, jak anticipujeme a vnímáme bolest. „Mozek předvídá bolest pomocí tzv. eferentní kopie pohybových příkazů a integruje ji s multimódními podněty,“ vysvětluje spoluautor Jun Izawa.

Z evolučního hlediska dává zvýšená citlivost na nečekanou bolest smysl. Taková bolest často signalizuje nebezpečí nebo zranění vyžadující okamžitou pozornost. Zesílením překvapivé bolesti mozek zajišťuje, že věnujeme zvláštní pozornost hrozbám, které jsme nedokázali předvídat. Tento mechanismus pravděpodobně pomohl našim předkům přežít tím, že neočekávané bolestivé zážitky učinil zapamatovatelnějšími a významnějšími.

Může pomoci s chronickými bolestmi

Tyto poznatky mají velký potenciál pro léčbu chronických bolestivých stavů. Lidé trpící chronickou bolestí často zažívají obavy a úzkosti spojené s bolestí. Vědci naznačují, že právě tato mezera mezi očekáváním a realitou může jejich bolest ve skutečnosti zintenzivňovat. „Snížení této mezery, tohoto faktoru 'překvapení', by potenciálně mohlo pomoci snížit intenzitu bolesti,“ uvádí studie.

Pro lékaře a specialisty na bolest tato zjištění naznačují, že řízení očekávání pacientů a snižování nejistoty mohou být účinnými strategiemi pro zvládání bolesti. Jednoduché poskytnutí jasných informací o tom, kdy a jak může během lékařských zákroků dojít k bolesti, může pomoci snížit její intenzitu.