Už víme, proč se chováme, jak se chováme. Vývoj lidstva formovalo patnáct základních motivací

Proč se chováme tak, jak se chováme? Na tuhle otázku hledají vědci odpověď dlouhá staletí. Nejnověji si na ni „posvítil“ tým vedený Robertem Aungerem z London School of Hygiene and Tropical Medicine ve studii publikované vědeckým časopisem Personality and Individual Differences.

Až doposud se vědci soustředili především na společenské aspekty motivace. Aunger a spol. se rozhodli pro evoluční přístup, protože ten jejich předchůdci zhusta přehlíželi. Všechny motivy lidského chování bere Robert Aunger jako evoluční adaptace, které přispěly k tomu, aby se naši dávní předkové vyrovnali se všemi závažnými výzvami a přežili. Tyto adaptace byly pro naše předky životně důležité a jako základní typy motivace jsou proto jasně patrné i v chování současného člověka, kde je lze identifikovat.

15 základních motivací

Autoři studie provedli online průzkum mezi více než 500 účastníky, kteří dostali za úkol ohodnotit 150 výroků týkajících se jejich každodenních preferencí, obav, tužeb a společenských plánů. Výroky vědci vybírali na základě lidských motivů identifikovaných v dřívějších studiích a týkaly se fyzických, reprodukčních nebo společenských potřeb. Respondenti průzkumu měli hodnotit například výroky typu „Rád jezdím na horské dráze“, „Jídlo je pro mě méně důležité, než pro většinu lidí“ nebo „Trávím spoustu času tím, že udržuji kontakty se svými přáteli“.

Takto získaná data zpracovali Aunger a spol. pomocí síťové analýzy a na základě jejích výsledků identifikovali klíčové motivů. Došli k závěru, že lidské chování je řízeno patnácti klíčovými motivy a ty lze seskupit do pěti širších kategorií. K environmentálním motivům patří hromadění a vytváření. Fyziologické motivy zahrnují strach, znechucení, hlad a pohodlí. Reprodukční skupinu motivů tvoří chtíč, atraktivita, láska a výchova. Skupina psychologických motivů obsahuje zvědavost a zábavu. Sociální motivy jsou vedeny snahou o partnerství, postavení a spravedlnost.

Naše motivace jsou propojené

Vědci identifikovali funkční vztahy mezi jednotlivými motivy. Například motivace spravedlností se pojí s motivací pro výchovu a zvědavost, což naznačuje, že se do motivace spravedlností promítá jak zájem o blaho druhých, tak i potřeba vypořádat se s případy, kdy se někdo chová antisociálně.

Motivy zábavy a postavení se ukázaly v síti vztahů jako ústřední. Mají četné vazby na další motivy lidského chování a zjevně se promítají do široké škály lidských aktivit. Motiv postavení se jeví jako velmi důležitý, protože usnadňuje dosažení dalších cílů. Z evolučního hlediska je to pochopitelné, protože vyšší postavení zajišťovalo snazší přístup ke zdrojům a tím také zvyšovalo vyhlídky na úspěch v životě, včetně získání partnera. Součástí snah o udržení společenského postavení je i hromadění zdrojů, strach ze ztráty těchto zdrojů a jejich efektivní využívání v různých situacích.

Evoluční význam motivu zábavy spočívá v tom, že řada zábavných aktivit, jako jsou hry, napomáhá k rozvoji dovednosti potřebných k získání a udržení společenského postavení. Motivace zábavou přispívá rovněž k rozvoji schopností přizpůsobit se měnícím podmínkám. A to je pro přežití krizových situací jedna z klíčových schopností.

„Pomocí síťové analýzy jsme byli schopni zjistit, jak spolu jednotlivé motivy souvisejí. Například motivy lásky a výchovy se v síti nacházejí blízko sebe. Z evolučního hlediska je to logické, protože péče o potomky zvyšuje jejich šance na přežití. Naopak motivy strachu a zvědavosti jsou protichůdné. Strach nás drží daleko od nebezpečí, ale přehnaná ustrašenost může potlačit zvědavost, která je důležitá pro získávání znalostí a pro zavádění inovací,“ vysvětluje členka výzkumného týmu Albina Gallyamová.

Co chtějí ženy a co starci

Studie odhalila rozdíly v motivaci v závislosti na věku a pohlaví. Pro ženy se zdá jako nejdůležitější motivace výchova a pohodlí, zatímco pro muže se ukazují jako stěžejní motivace postavením a přitažlivostí. Aunger a jeho spolupracovníci spojují tyto rozdíly s tradičními rolemi mužů a žen v naší evoluční minulosti.

Motivace lidí se samozřejmě mění i s věkem. Mladší lidé mají tendenci upřednostňovat postavení a zábavu. S přibývajícím věkem stoupá motivace strachem a zájem o pohodlí.

„Tyto změny odrážejí různé životní fáze. Zpočátku se snažíme zajistit si své místo ve společnosti a později se zaměřujeme na bezpečnost a přežití,“ komentuje závěry studie Gallyamová.

Praktické uplatnění

Výsledky studie mohou najít praktické uplatnění v různých oborech, marketingem počínaje a informačními technologiemi konče. Například v reklamě lze využít různé motivace odlišných sociálních skupin k přesnějšímu a efektivnějšímu působení na cílové skupiny. Mládež bude s vyšší pravděpodobností oslovena pobídkami, jež slibují prestiž a zábavu. Starší věkové skupiny obyvatel upřednostní příslib vyhlídek na vyšší bezpečnost, spolehlivost a pohodlí.

V oblasti umělé inteligence umožňuje pochopení evolučních motivů člověka přístup lépe zacílený na určité skupiny. Mladším lidem bude nabízet zábavnější formu založenou na herních prvcích a společenských interakcích. Pro seniory bude důležitější uživatelský komfort a jednoduchost. V psychiatrické léčbě může pochopení základních motivů pomoci k přesnějším reakcím na potřeby pacienta. Například při léčbě úzkostných stavů může vzít lékař či psycholog do úvahy evoluční mechanismy, jež vedou k tomu, že se lidé celkem přirozeně vyhýbají nebezpečí. Pacientovi může pomoci, když si posílí zvědavost, protože ta je protipólem strachu.

„Když pochopíme evolučně získané motivy, jimiž řídíme své chování, můžeme navrhovat pro životní situace taková řešení, jaká zajistí lidem pohodlnější, bezpečnější a zajímavější život,“ vysvětluje Gallyamová.