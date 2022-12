Už žádné šermování s mobilem. V elektromobilech Renault bude předinstalovaná navigace Waze

Komunitní navigace Waze přichází s novou aplikací, určenou pro automobilové palubní entertainmenty. Zatím bude k dispozici v elektromobilech Austral Hybrid a Megane E-Tech francouzské značky Renault, ve kterých poskytne řidičům vše, nač jsou od této navigace zvyklí, informuje Waze na svém blogu.

„Nová specializovaná aplikace Waze pro automobily přináší to nejlepší v reálném čase, plánování tras a upozornění zobrazované přímo na displeji automobilu. Při řízení si tak můžete užít bezpečnější a pohodlnější jízdu a zároveň eliminovat potíže s používáním chytrého telefonu. K připojení již nepotřebujete USB kabel ani dokovací stanici pro telefon.“ uvádí Waze.

Elektromobily s Waze

„Vzhledem k tomu, že stále více uživatelů Waze s naší aplikací pracuje na platformách v automobilech a my vidíme pokrok v automobilových technologiích, je důležité, abychom našim uživatelům přinášeli ty nejlepší zážitky z jízdy, a proto jsme rádi, že můžeme oznámit naše partnerství s Renaultem,“ říká ředitel pro marketing Aron Di Castro.

Renault se tak stává historicky prvním výrobcem automobilů, který nabízí navigaci Waze přímo na obrazovce multimediálního systému svých vozidel, aniž by bylo nutné jakkoli používat chytrý telefon. Aplikaci bude možné do vozidla nainstalovat z Obchodu Google Play nebo přes mobilní aplikace My Renault.

Jednou z mnoha výhod integrace této navigace do automobilového entertainmentu je možnost přihlásit se stávajícím uživatelským účtem, díky čemuž bude mít řidič k dispozici veškerá dosud zvolená nastavení, jako je adresa domova, zaměstnání či seznam oblíbených míst.

Waze v Renaultech

Waze je mobilní navigační aplikace, která umožňuje uživatelům plánovat cesty a vyhledávat nejlepší trasy. Je založena na komunitním principu, takže uživatelé mohou sdílet aktuální informace o dopravní situaci, uzavírkách, policejních hlídkách a nehodách, což pomáhá ostatním řidičům vyhýbat se zácpám a jiným komplikacím.

Aplikace poskytuje hlasovou navigaci, která umožňuje řidičům sledovat trasu a instrukce, aniž by se museli dívat na obrazovku svého telefonu. Díky komunitě editorů jsou v mapových podkladech informace o většině uzavírek, kterým se aplikace při plánování trasy dokáže vyhnout. Je také možné sdílet svou trasu s přáteli nebo rodinou, což umožňuje sledování polohy a plánování společných cest.

Po rozšíření dostupnosti automobilové verze aplikace Waze by měli mít možnost stáhnout si ji z Obchodu Google Play i majitelé vozů Polestar 2, Volvo, General Motors, Chevrolet a všech dalších automobilů s operačním systémem Android. V dohledné době na tento seznam přibydou i vozidla japonské automobilky Honda.