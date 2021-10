Už žádné zácpy na letištích! Software naplánuje pojíždění letadel – sníží emise, ušetří palivo i čas

Americký Federální letecký úřad (FAA) a Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) společnými silami vytvořily software, který má snížit emise, šetřit palivo a čas při pojíždění letadel. O zajímavém projektu informuje magazín Wired.

Uvíznout ve frontě pojíždějících a čekajících letadel není pro cestující nic příjemného. Ukazuje se ale, že čekání není příjemné ani pro naši planetu. Letecké motory totiž vypouštějí oxidy dusíku, částice sazí a vodní páru, čímž přispívají k oteplování planety.

Lépe naplánované pojíždění – méně emisí

V roce 2019 vyprodukovala letecká doprava celosvětově více než miliardu tun emisí uhlíku, což jsou více než 2 % všech emisí vyprodukovaných člověkem. V porovnání s jinými způsoby přeprav nákladu a osob je to více než kolik emituje lodní nebo železniční doprava.

Ačkoli odlet a přílet jsou obvykle jen krátkou částí letu, podle NASA představují tyto fáze bezmála čtvrtinu veškerých emisí. Zastávky letadla během tohoto procesu zbytečně zvyšují spotřebu paliva. Přitom pro všechny – včetně cestujících – by bylo lepší, kdyby letadla přilétala a odlétala plynule.

Když letadla čekají na výstup a nástup cestujících, spoléhají se na pomocné energetické systémy, které udržují v chodu jen to nejnutnější. Jakmile se letadlo dá do pohybu, začnou běžet motory a spalovat palivo. Prostoje na letištích zhoršují kvalitu místního ovzduší zplodinami a obtěžují blízké okolí hlukem.

FAA a NASA spojují síly

Federální letecký úřad a NASA vytvořily systém, který lépe plánuje vzlety a přistání, a tím snižuje zpoždění a zbytečné emise. Systém vznikl na základě úsilí NASA, jejímž cílem bylo pomoci stanovit kosmickým lodím stabilní trajektorie na cestách do vesmíru.

Dnes se na většině velkých letišť ve špičkách tvoří fronty stojících letadel, čekajících na odlet. V procesu plánování odletů totiž figuruje mnoho nepředvídatelností, kvůli kterým si dispečeři raději vytvářejí rezervy v podobě času navíc, které zajistí, že celý systém bude fungovat bez problémů.

Nový software je součástí dvacetiletého úsilí o modernizaci systému řízení letového provozu. Zahrnuje 11 bitů údajů, získávaných v reálném čase od leteckých společností – včetně informací o tom, kdy letadlo opustilo gate a kdy jiné letadlo dosedlo na letištní plochu – a umožňuje tak přesněji plánovat pohyb letadel na letišti a z letiště.

Nejde o to, že by tyto informace byly tak složité nebo nové. Jde o to, že všechny zainteresované strany – piloti, řízení letového provozu a letecké společnosti – mají způsob, jak tato data automaticky sdílet v reálném čase a dále s nimi pracovat.

Velké úspory prospějí planetě

Systém může ušetřit velké množství paliva. Poté, co FAA čtyři roky testovala nový software se společností American Airlines na mezinárodním letišti Charlotte Douglas v Severní Karolíně, dospěla k závěru, že zkrácení doby pojíždění ušetřilo více než milion litrů paliva ročně, což odpovídá 185 letům mezi New Yorkem a Chicagem na palubě Boeingu 737.

Emise oxidu uhličitého klesly o více než 2 900 tun ročně, což je zhruba stejné množství, jaké se vypustí při spálení 15 vagónů uhlí. Cestujícím testovací projekt snížil zpoždění o téměř 40 minut denně. Pro letiště v Charlotte, které patří k nejvytíženějším na světě, to znamená, že je schopné dostat na zem a ze země více letadel.

Federální letecký úřad doufá, že od roku 2022 bude nový software postupně zaváděn na 27 nejrušnějších letištích ve Spojených státech, včetně Baltimoru, Bostonu, Chicaga, Dallasu, New Yorku, Phoenixu a San Francisca. Než se však dostane na všech 27 letišť, může to trvat 10 let.