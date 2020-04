Uzené plíce vydrží více: kuřáci jsou patrně odolnější proti novému koronaviru, vědci zkoumají vliv nikotinu

Kontroverzní studie, provedená ve velké pařížské nemocnici, naznačuje, že kuřáci možná mají menší pravděpodobnost onemocnění nemocí COVID-19. Zajímavého paradoxu si odborníci všimli na základě faktu, že v nemocnici leží mnohem méně kuřáků, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci. O tématu, které jistě rozdmýchá emoce, informuje Interesting Engineering.

Vědci z nemocnice Pitié-Salpêtrière se dotazovali 480 pacientů, kteří byli pozitivně testováni na nový koronavirus. 350 z nich bylo hospitalizováno, zbytek byl s méně závažnými příznaky propuštěn do domácí karantény.

Ze získaných dat vyplynulo, že 4,4 % z těch, kteří byli přijati do nemocnice, byli pravidelní kuřáci. Střední věk této skupiny byl 65 let. Z těch, kteří byli posláni do domácí karantény, kouřilo 5,3 % se středním věkem 44 let. Počet kuřáků mezi nemocnými byl mnohem nižší než v běžné francouzské populaci.

Nikotinové náplasti jako ochrana?

Vědci se zaměřili na roli nikotinu – základní návykové látky obsažené v tabáku, která má na konzumenty stimulační a uvolňující účinky. Zajímá je, jestli a jak tento rostlinný pyridinový alkaloid zabraňuje infekci novým koronavirem SARS-CoV-2.

Odborníci pochopitelně zdůrazňují, že v žádném případě nechtějí kohokoli nabádat ke kouření, které má velmi zásadně negativní zdravotní dopady. Nikotin však lze dostat do organismu i jinou, bezpečnější cestou – například v podobě náplastí nebo žvýkaček - i v tomto případě však hrozí vytvoření závislosti.

Právě nikotinové náplasti hodlají vědci testovat v rámci další klinické studie. V tuto chvíli čekají na schválení francouzskými zdravotnickými autoritami. Pokud se prokáže jejich pozitivní vliv, mohly by náplasti pomoci chránit zdravotnické pracovníky a další exponované osoby.

Raději COVID-19, nebo rakovinu?

„Naše průřezová studie silně naznačuje, že u těch, kteří pravidelně kouří, je ve srovnání s běžnou populací mnohem méně pravděpodobné, že se při nákaze SARS-CoV-2 vyvine symptomatická nebo těžká infekce. Účinek je významný.... V medicíně něco takového vídáme jen zřídka.“ uvedli vědci ve své zprávě. Zatím však není jisté, jak vlastně nikotin působí: buď může zabraňovat viru v infikování buněk, nebo brání imunitnímu systému v nadměrné reakci na virus.

Studie rovněž uvádí, že kouření obnáší potenciálně fatální zdravotní rizika a zabije polovinu kuřáků. I kdyby se jednoznačně prokázalo, že nikotin chrání před virem, kuřáci stále musejí počítat s riziky v podobě vážnějších nemocí v důsledku toxického účinku tabákového kouře.

