Užívání konopí je spojeno s výrazně zvýšeným rizikem srdečního infarktu a mrtvice

Údaje z průzkumu shromážděné v průběhu několika let od více než 430 000 dospělých osob ze Spojených států naznačují silnou a statisticky významnou souvislost mezi užíváním konopí a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění – konkrétně srdečního infarktu a mrtvice. Podrobnosti přináší web Ars Technica.

Výsledky studie, která byla tento týden publikována v odborném časopise Journal of the American Heart Association, ukazují, že lidé, kteří užívali konopí každý den, měli o 25 % vyšší pravděpodobnost infarktu a o 42 % vyšší pravděpodobnost mrtvice ve srovnání s těmi, kteří konopí vůbec neužívali.

Nejrozsáhlejší studie a dvě analýzy

Data z celostátního průzkumu, shromážděná v letech 2016 až 2020, obsahovala také údaje o lidech, kteří konopí užívali v menší míře. Respondenti byli dotazováni, v kolika dnech během posledních 30 dní užívali konopí. Vědci díky tomu zjistili téměř lineární závislost na dávce, přičemž častější užívání bylo spojeno s vyšším rizikem.

Není to poprvé, co vědci zjistili souvislost mezi užíváním konopí a kardiovaskulárními onemocněními, ale tato studie patří mezi dosud nejrozsáhlejší – velikost vzorku byla třikrát až sedmnáctkrát větší než u předchozích studií. Tato skutečnost nejen přidala na váze uvedené souvislosti, ale také umožnila vědcům proniknout do dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Komplikujícím faktorem výzkumu je skutečnost, že lidé užívající konopí zároveň často konzumují tabákové výrobky, které s sebou nesou zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. V nové studii, kterou vedla Abra Jeffers z Massachusettské všeobecné nemocnice, se vědcům podařilo provést dvě další analýzy.

Zatímco jedna analýza se zabývala rizikem kardiovaskulárních onemocnění u lidí, kteří užívají konopí, ale nikdy neužívali tabákové výrobky, druhá se zabývala lidmi, kteří užívají konopí, ale nikdy neužívali tabákové výrobky nebo elektronické cigarety.

Vyšší pravděpodobnost infarktu a mrtvice

Ukázalo se, že i bez užívání tabákových výrobků přetrvávala u osob, které užívaly konopí, vyšší pravděpodobnost srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Možná poněkud překvapivě u osob, které neužívaly tabákové výrobky nebo e-cigarety, byla indikována pouze vyšší pravděpodobnost výskytu mozkové mrtvice.

Vědci se zabývali také věkem, který je dalším komplikujícím faktorem. Srdeční onemocnění se může rozvinout po letech nebo desetiletích, ale lidé, kteří užívají konopí, bývají obvykle mladší. Průzkumu se zúčastnilo 434 104 osob ve věku od 18 do 74 let a při analýze byly zohledněny další zdravotní faktory, včetně užívání alkoholu, cukrovky, indexu tělesné hmotnosti a fyzické aktivity.

Když se vědci zaměřili pouze na mladší dospělé (méně než 55 let u mužů a méně než 65 let u žen), zjistili, že užívání konopí rovněž zvyšuje pravděpodobnost předčasného vzniku kardiovaskulárních onemocnění – a tato souvislost byla opět nezávislá na užívání tabáku a elektronických cigaret.

Vědci tak dospěli k závěru, že „tyto údaje naznačují, že užívání konopí může být rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění a může být také rizikovým faktorem předčasných kardiovaskulárních onemocnění.“ Dodávají, že je to obzvláště znepokojující vzhledem k rostoucímu užívání konopí v USA.

Studie má svá omezení

Jak už tomu u vědeckých studií bývá, i tato má svá omezení, která vylučují jednoznačný závěr, že konopí způsobuje kardiovaskulární onemocnění. Primárním nedostatkem může být skutečnost, že se opírá o údaje o kardiovaskulárním zdraví a užívání konopí, které uváděli samotní respondenti. Obojí přitom může být nespolehlivé.

Studie také vycházela z údajů shromážděných v určitém časovém okamžiku. Je možné, že někteří lidé začali užívat konopí až poté, co se u nich objevilo kardiovaskulární onemocnění. Údaje z průzkumu to nedokážou rozlišit, pouze vytvářejí asociaci. V neposlední řadě údaje z průzkumu nezahrnují informace o reálném kardiovaskulárním zdraví lidí, jako je krevní tlak a lipidový profil.

Vědci však upozorňují, že mnoho studií spojuje užívání konopí s chronickou bolestí, nespavostí a úzkostí – všechny tyto faktory jsou rovněž spojovány s kardiovaskulárními onemocněními. Poznamenávají, že buněčné receptory, které detekují složky konopí, jsou všudypřítomné v celém kardiovaskulárním systému. A klíčová psychoaktivní látka v konopí – THC – může při užívání zvyšovat krevní tlak a srdeční frekvenci.