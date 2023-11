Užívání mobilních telefonů snižuje kvalitu spermatu

Analýza také prokázala, že je jedno, kde muži telefon nosí. I když ho mívají třeba v kapse u kalhot, není to spojeno s dalším zhoršením parametrů spermatu. Počet lidí, kteří nenosí telefon blízko těla, byl ale ve studii příliš nízký a to nedovoluje zjistit, jestli se absence zdroje záření projeví na kvalitě jejich spermatu pozitivně

To je rozdíl kolem 20 %. Zajímavé je, že tento rozdíl byl výraznější v počátečním období studie, tedy v letech 2005-2007, a postupem času se zmenšoval. Trend odpovídá podle autorů studie postupnému přechodu mobilních operátorů z 2G sítí na 3G a následně z 3G na 4G. To s sebou nese snížení vysílacího výkonu telefonů a také nižší zátěž mužského organismu zářením.

Otazníky zůstávají

Rita Rahbanová a spol. jsou si vědomi toho, že se jejich studie opírá o údaje, které poskytli sami uživatelé mobilních telefonů. Na pravdivost takových výpovědí není nikdy stoprocentní spoleh. Lidé mají sklony líčit sami sebe v lepším světle, a to dokonce i ve studiích, kdy účastníci zůstávají v anonymitě. Proto švýcarští vědci v letošním roce zahájili novou studii, ve které bude expozice elektromagnetickým vlnám změřena přesněji.

Vědci také budou mít údaje o tom, k čemu účastnici studie mobil použijí. Jestli třeba vedli hovor, používali navigaci z webu nebo posílali zprávy. Tyto údaje budou shromažďovány pomocí speciální aplikace, kterou si každý účastník studie stáhne do svého mobilního telefonu. Nakonec budou takto získaná data opět vztažena ke kvalitě spermatu mužů. Výzkumný tým právě shání dobrovolníky pro tuto studii.

Cílem dalšího výzkumu je také popis mechanismů, jimiž mobilní telefony působí na mužský organismus. „Zajímá nás, jestli mají mikrovlny vyzařované mobilními telefony na spermie přímý nebo nepřímý účinek. Chceme vědět, jestli třeba záření nevyvolá výrazné zvýšení teploty ve varlatech. Nebo jestli mají mikrovlny dopad na hormonální regulaci produkce spermií. Tohle všechno ještě zbývá zjistit,'' konstatuje Rita Rahbanová.

Rizika a přínosy

Švýcarská studie potvrzuje to, co se už dávno ví. Lidé vždycky poměřují rizika a přínosy. V případech, kdy je přínosy lákají dostatečně silně, jsou ochotni přijímat i objektivně existující rizika. V silniční dopravě přichází ročně jen u nás o život mezi čtyřmi sty a pěti sty lidí. Přesto se málokdo bojí sednout do auta, autobusu či na motorku. Přínosy silniční dopravy mu stojí za to, aby riskoval, že se stane jednou z obětí dopravních nehod.

Všichni vědí, že obezita je spojena se smrtelnými riziky hypertenze, diabetu druhého typu, kardiovaskulárních chorob a některých typů zhoubných nádorů. Přesto podle dat ze Státního zdravotního ústavu trpí v České republice obezitou asi 25 % žen, 22 % mužů a nadváhu má více než 50 % populace středního věku. Chronická onemocnění, u nichž je základní příčinou právě obezita, stojí v pozadí 60 % všech úmrtí.

Ještě snáze přijímáme rizika, jejichž dopady tak úplně jasné nejsou. Patří k nim i používání mobilních telefonů, u kterých jsou přínosy jasně patrné a společnost je bere jako naprostou samozřejmost. Pokud ještě někdo nepoužívá chytrý mobil či dokonce ani „hloupý“ mobilní telefon, je od mnoha společenských aktivit odříznut. Třeba pro banky se stává klientem druhé kategorie.

Žijeme v paradoxním světě. Spousta lidí se bojí jaderné energetiky, očkování nebo geneticky modifikovaných organismů, i když rizika s nimi spojená jsou malá. Zhusta je to proto, že jasně nevidí přínosy těchto technologií.

Na druhé straně jsme ochotni ignorovat objektivní rizika jen proto, že nám jejich přínosy připadají neodolatelně lákavé. Švýcarští vědci ani nikdo jiný nevolá po zákazu mobilních telefonů. Ale je otázka, zda je opravdu nezbytné, abychom po tomto přístroji sahali vícekrát než dvacetkrát za den.