V Antarktidě padl teplotní rekord. Teploměry poprvé ukázaly přes 20 stupňů Celsia

Vědci v Antarktidě zaznamenali rekordní teplotu: 20,75°C. Je to vůbec poprvé, kdy na jmenovaném kontinentě rtuť teploměrů vystoupala nad 20 stupňů nad nulou.

„Nikdy jsme v Antarktidě tak vysokou teplotu neviděli,“ řekl brazilský badatel Carlos Schaefer agentuře AFP.

Schaefer ovšem rovněž upozornil, že to „nemá žádný význam z hlediska trendu změny klimatu“, neboť se jedná o jednorázovou teplotu – nikoliv součást dlouhodobého souboru dat. Navzdory tomu je jasné, že tato zpráva zvýší obavy z globálního oteplování.

Jen datový bod

Nový rekord byl naměřen 9. února v rámci dlouhodobého projektu, který probíhá na ostrově Seymour a zkoumá dopad klimatických změn na tamější permafrost (věčně zmrzlou půdu).

„Nemůžeme to použít k předvídání klimatických změn v budoucnosti. Je to datový bod,“ konstatoval Schaefer. „Je to prostě signál, že se v této oblasti děje něco odlišného.“

Pro úplnost dodejme, že předchozí rekord činil 18,3°C a pocházel ze 6. února. Vydržel tedy pouhé tři dny. Podle nedávno zveřejněné zprávy OSN bylo poslední desetiletí vůbec nejteplejším v historii.