V atmosféře extrémně horké exoplanety se objevil jev připomínající duhu. Jde o první pozorovaní tohoto typu

Astronomové na exoplanetě WASP-76b, vzdálené zhruba 637 světelných let, zaznamenali tzv. „glory lights“, tedy jev připomínající duhu. Jde o koncentrické prstence barevného světla, které vznikají pouze za určitých okolností (konkrétně v důsledku difrakce, kdy světlo prochází např. mezerami mezi kapkami vody v mracích).

„Tyto barevné, soustředné prstence jsme na žádném extrasolárním tělese nikdy předtím neviděli,“ uvedl v prohlášení astronom Thomas Wilson z University of Warwick.

„Takže pokud to budoucí studie potvrdí, z WASP-76b to udělá skutečně unikátní těleso a poskytne nám to krásný nástroj pro porozumění atmosférám vzdálených exoplanet i tomu, jak by mohly být obyvatelné,“ dodal.

Až 2400 stupňů Celsia

Povrch WASP-76b je extrémně horký – dokonce i na straně, která je odvrácena od Slunce, mohou teploty vystoupat až na 2400 stupňů Celsia.

Wilson a jeho kolegové pozorovali tamější změny světla po dobu cca tří let, vždy když dotyčný plynný obr procházel před svou hostitelkou hvězdou. A výsledky je velice překvapily.

„Je to poprvé, co byla zjištěna tak ostrá změna v jasnosti exoplanety,“ konstatoval hlavní badatel Olivier Demangeon z portugalského Institute of Astrophysics and Space Sciences. „Tento objev nás vede k hypotéze, že tato neočekávaná záře by mohla být způsobena silným, lokálním a směrově závislým odrazem – glory efektem.“