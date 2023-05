V Austrálii udeřila „superchřipka“. Nakažených je stokrát víc než loni

V Austrálii se pomalu ale jistě blíží zima a spolu s ní je očekáván i nástup sezónních onemocnění, přicházejících v tomto ročním období. Výrazně o sobě již dala vědět chřipka – podle australského Národního systému sledování nemocí bylo v roce 2023 zaznamenáno již více než 40 tisíc případů laboratorně prokázané chřipky, přičemž jen v první polovině května bylo diagnostikováno více než 8 173 nakažených.

„Australané byli varováni, že se mohou nakazit brutálním kmenem chřipky, protože počet případů onemocnění stoupl na stonásobek stavu z loňského roku.“ informuje deník Daily Mail. Výkonný ředitel farmaceutické společnosti Aussie Pharma Direct Daniel Seldon uvedl, že pokud se lidé nenechají očkovat, postihne tato nemoc v průběhu letošní zimy téměř každého.

„Superchřipka“ útočí na Australany

„Existuje velmi vysoká šance, že se jí nakazíte. Já jsem se také nakazil.“ varuje Seldon, který sdílel svou vlastní zkušenost: „Pro mě to byl týden ležení na zádech a asi tři týdny se zotavování od příznaků.“ Chřipkou typu A onemocněl krátce po očkování, ještě předtím, než se v jeho těle plně projevily účinky vakcinace, a popisuje příznaky jako „mnohem horší“, než když měl covid-19.

Více než tři čtvrtiny případů (77 %) tvořila chřipka typu A, která je označována jako „dětská chřipka“, nikoliv kvůli svým projevům, ale proto, že nemoc zachvátila všechna dětská centra a školky. Nejvyšší výskyt infekce je zaznamenáván u osob ve věku od pěti do devíti let, následují osoby mladší čtyř let a osoby ve věku 10 až 14 let.

Právě děti přitom patří mezi nejméně proočkovanou část populace – například ve skupině mladších pěti let jich je proti chřipce naočkováno méně než šest procent. Seldon to vnímá jako problém a radí rodičům, aby se snažili zabránit tomu, že děti přinesou domů nežádoucí bacily, a aby si po škole „jako první věc“ umyly ruce.

Odborník radí nasazení roušek

Zdá se, že rodiče již přebírají zodpovědnost, protože Aussie Pharma Direct zaznamenala za poslední dva týdny 200% nárůst prodeje roušek, dezinfekčních prostředků a nové soupravy pro rychlé testování na onemocnění covid-19 a kmenů chřipky A a B.

Dle dosavadních poznatků se lidé nejčastěji nakazili v prostředcích hromadné dopravy, proto Seldon vyzývá, aby se drželi dál od kašlajících a smrkajících lidí a aby zvážili možnost nosit v těchto prostředcích roušku. Zdůrazňuje, že právě teď je čas nezapomínat na hygienické návyky získané během pandemie covidu-19, protože mohou Australany zachránit před těžkým průběhem chřipky.

Chřipka je silně nakažlivé onemocnění dýchacích cest způsobené chřipkovými viry. Existují dva hlavní typy lidských chřipkových virů, označované jako kmen A a kmen B. V jejich rámci dále existuje mnoho subtypů a kmenů. Chřipka je závažnější než běžné nachlazení a její těžké případy mohou vést k dýchacím obtížím a zápalu plic.