V Brazílii otestují první elektrárnu poháněnou alkoholem z cukrové třtiny. Bioethanol má zajistit soběstačnost

Finská Wärtsilä ve spolupráci s brazilskou společností Energetica Suape otestují v elektrárně Suape II první velkokapacitní spalovací motor na světě poháněný ethanolem. Projekt má za cíl demonstrovat potenciál alkoholu jako čistého zdroje energie.

Brazílie je největším producentem a spotřebitelem ethanolu z cukrové třtiny a doposud jej používala především v dopravě jako biopalivo z ranku OZE. Nová iniciativa má ukázat, že může hrát významnou roli v budoucím energetickém mixu Brazílie i dalších zemí.

Energetická soběstačnost z cukrové třtiny

Elektrárna Suape II aktuálně běží na těžký topný olej (HFO). Projekt byl zahájen v prvním čtvrtletí letošního roku s tím, že testování motoru Wärtsilä 32M začne v dubnu 2026 a potrvá dva roky a počítá se s až 4000 provozními hodinami, což odpovídá přibližně pěti a půl měsícům nepřetržitého chodu. Pokud se prokáže efektivita zařízení, mohla by to být cesta k energetické soběstačnosti Brazílie.



Elektrárna Suape II

Projekt je součástí větší snahy o dekarbonizaci energetiky a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv. Podle scénáře Mezinárodní energetické agentury bude pro dosažení nulových emisí do roku 2050 nutné do roku 2030 téměř zdvojnásobit využití biopaliv, jako je ethanol. V roce 2023 generovala biopaliva přibližně 700 TWh elektřiny, což představovalo 2,4 % celkové výroby. Do roku 2030 by se toto číslo mělo zvýšit na 1250 TWh, tedy 3,2 % celkové produkce.